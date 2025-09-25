Sasso Marconi, altro ko. Il forcing non dà frutti

di Nicola BaldiniSASSO MARCONIIl primo turno infrasettimanale non porta bene al Sasso Marconi di Franco Farneti che, al ‘Carbonchi’, cade 1-0 contro la diretta rivale per la salvezza Trevigliese. A decidere l’incontro, ad una manciata di minuti dal triplice fischio, ci ha pensato un diagonale di Montalbano, con i gialloblù che, ormai archiviata questa amarissima sconfitta, inizieranno già da oggi a preparare nel migliore dei modi la delicata sfida in programma domenica sul campo del Palazzolo.

Ma venendo alla cronaca del match, gli uomini di Farneti partono forte e, al 6’, un bel rasoterra dal limite di Marra viene neutralizzato in tuffo da Illipronti. Cinque minuti più tardi, l’estremo difensore ospite non trattiene un cross dalla sinistra di Ghebreselassie, ma è bravo ad anticipare il solito Marra proprio al momento di battere a rete. Al 14’, sul fronte opposto, Pesenti incorna bene, ma Albieri si dimostra attento nel deviare in corner. Dieci giri di orologio più tardi serve un altro super intervento del numero uno sassese per impedire ad una conclusione dal limite di Montalbano di finire nel sacco.

Al 35’, dopo un calcio di punizione di Pesenti di poco a lato, il Sasso fallisce una clamorosa palla-gol per il vantaggio: Ghebreselassie fa il vuoto sulla destra e mette in mezzo per Leonardi che, tutto solo, manda incredibilmente a lato. Nella ripresa, i padroni di casa calano d’intensità, con la Trevigliese che, con il passare dei minuti, riesce a guadagnare campo e, di conseguenza, a rendersi più volte pericolosa in area avversaria.

Al 9’ ci prova Del Carro (colpo di testa controllato da Albieri), al 12’ Montalbano (palla a lato) e al 19’ Brambilla (altra conclusione a lato). Al 27’, gli ospiti vanno vicinissimi allo 0-1 con una bordata dai venticinque metri di Montalbano che, dopo aver colpito la parte bassa della traversa, rimbalza sulla linea senza oltrepassarla. Due minuti più tardi è Vinzioli a vedersi respingere un facile tap-in dall’ottimo Albieri.

La pressione ospite si fa estenuante e, al 41’, la band di Tricarico riesce a trovare la rete che deciderà l’incontro: è ancora una volta lo scatenato Montalbano a lasciar partire un diagonale che non lascia scampo al portiere di casa. Nel finale, il Sasso va alla ricerca del pari, ma il tiro di Leonardi prima e l’inzuccata di Galassi poi vengono controllati senza grossi patemi.