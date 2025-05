Sasso Marconi celebra la salvezza in Serie D e cerca un nuovo allenatore

"Quella del Sasso è stata una stagione estremamente positiva: nonostante un budget limitato, siamo riusciti a centrare l’obiettivo salvezza che rappresenta il nostro Scudetto". A parlare è il team manager gialloblù Gianfilippo Rossi, che sintetizza così il campionato di capitan Geroni e compagni culminato da poco con la tanto sognata permanenza in Serie D. "Nel corso del girone di andata – continua – abbiamo strappato applausi a scena aperta in stadi come Ravenna e Piacenza e ciò rappresenta, ovviamente, un grande motivo di orgoglio. L’unico rammarico è dettato dai tanti punti persi per strada e che avrebbero potuto garantirci una salvezza più tranquilla".

Nella prossima stagione, il tecnico Ivan Pedrelli non siederà più sulla panchina sassese. "Alla prima esperienza tra i grandi, Ivan ha centrato l’obiettivo dimostrando di possedere grandi doti. Dopo cinque anni vissuti nella nostra società come giocatore prima e allenatore poi ha deciso di lanciarsi in nuove sfide professionali e gli auguriamo il meglio".

A questo punto resta da capire chi prenderà il suo posto: a Sasso, per ora, le bocche sono cucite, ma ‘radiomercato’ indica come principali favoriti Franco Farneti (in pole) e Fabio Malaguti (in entrambi i casi si tratterebbe di un ritorno). "La società è al lavoro per individuare la figura più idonea: dobbiamo scegliere tra una guida esperta o un giovane timoniere che possa proseguire la linea solcata da Pedrelli". Ma, al di là di quello che sarà il nuovo mister, l’obiettivo dei gialloblù per la prossima stagione è ben chiaro. "Con grande soddisfazione prenderemo ancora una volta parte ad un campionato tanto affascinante quanto complesso ed impegnativo come quello di Serie D.

L’obiettivo sarà il mantenimento della categoria, senza dimenticare l’importanza rivestita, non solo a livello tecnico ma anche etico e sociale, dalla scuola calcio e dal settore giovanile. "Il Sasso – chiude Rossi – è pronto a questa nuova avventura e ciò grazie al grande lavoro di tutti ed in particolare del direttore generale Giancarlo Ducci, dei presidenti Alessandro Pozzi ed Elisa Bartoli, del direttore sportivo Roberto Zagnoni e dei consiglieri dirigenti Pietro D’Angelo e Stefano Penzo".

Nicola Baldini