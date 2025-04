Sasso Marconi: Salvezza a un passo con una vittoria contro Cittadella Vis Modena

Una vittoria oggi, tra le mura amiche, contro il Cittadella Vis Modena, significherebbe salvezza certa per il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli che, in caso di risultato positivo, festeggerebbe la permanenza in categoria con una giornata di anticipo.

Sia chiaro, visto l’undicesimo posto in classifica a quota 37, la salvezza dei gialloblù appare ormai cosa certa al di là di quelli che saranno i prossimi risultati ma, per non farsi condizionare da quanto avverrà sugli altri campi, capitan Geroni e compagni dovranno fare di tutto per portare a casa l’intera posta in palio.

Neopromossi dopo la vittoria dell’ultimo campionato di Eccellenza, i gialloblù hanno vissuto una stagione altalenante quantomeno a livello di risultati, ma, grazie al recente trend positivo (cinque punti nelle ultime tre nonostante due trasferte), l’obiettivo stagionale può essere ormai considerato raggiunto.

Per blindarlo, e per congedarsi così positivamente dal pubblico amico, la band di Pedrelli vuole però cercare di battere il Cittadella Vis Modena, altra ambiziosa neopromossa guidata dall’ex tecnico sassese Mattia Gori.

Il team modenese, settimo a 43 e volenteroso di raggiungere il prima possibile il calcio professionistico, è un avversario tutt’altro che semplice da affrontare vista l’elevata qualità della rosa, ma il Sasso ha comunque tutte le carte in regola per strappare i tre punti e presentarsi così con maggiore serenità al derby tutto bolognese in programma domenica prossima in casa del Corticella.