Sassuolo, una punta e un difensore. Ecco Cheddira e Woyo Coulibaly

Chiude in bellezza, il Sassuolo? Lo scopriremo una volta che i nuovi avranno detto la loro, una volta inseriti appieno in gruppo. Intanto chiude, e tanto basta, perfezionando nel corso dell’ultimo, lunghissimo giorno di mercato, i colpi attesi – il laterale destro e un attaccante, entrambi in prestito – in entrata e sfoltendo, per quanto possibile, una rosa che resta comunque abbondante, ma vai a spere che bisogni suggerisce una stagione cominciata in salita. I ‘botti’ di fine mercato sono due, ovvero Woyo Coulibaly, franco-maliano nato nel 1998 che ‘tappa’ la falla apertasi a destra dopo l’addio di Toljan, e Walid Cheddira, attaccante italo-marocchino che sbarca in neroverde dal Napoli per garantire peso offensivo al reparto offensivo del Sassuolo (che ha il diritto di riscattarlo).

Il primo torna in Italia da Leicester: in Premier era arrivato dopo quattro stagioni a Parma, ma 4 presenze appena lo hanno spinto a varcare di nuovo la Manica, per riallacciarsi ad un campionato che conosce bene e che, tra serie A e B, lo ha visto protagonista per 4 stagioni con 80 presenze.

Il secondo, invece, classe 1998, è rientrato a Napoli dopo una stagione in prestito all’Espanyol (23 gettoni, 1 gol) ma tra Bari e Frosinone aveva già fatto intravvedere potenzialità importanti – 7 gol, uno dei quali segnato al Sassuolo, in A nelle 35 presenze con il neopromosso Frosinone del 2023/24 – che proverà ad esprimere compiutamente alla corte di Grosso. Detto che altri erano i nomi sussurrati da radiomercato, si sa che l’ultimo giorno può cambiare le cose, e infatti le ha cambiate…

Per restare alle entrate, con gli acquisti dei neroverdi ci si fa praticamente una squadra: un portiere (Muric), quattro difensori (Coulibaly si aggiunge a Idzes, Candè, Walukiewicz) tre centrocampisti (Konè, Vranckx, Matic) e due attaccanti (prima Fadera, poi Cheddira) ridisegnano quasi in toto, o quasi, un Sassuolo che ha comprato poco meno di quanto ha ceduto (ieri l’addio di Ghion, passato all’Empoli, e quello di Caligara, in prestito al Pescara, una quindicina le cessioni) e adesso, chiusa questa (fastidiosa, aggiungiamo noi) parentesi guarda a se stesso per quello che è. Fino all’ultimo in ballo c’è stata anche la cessione di Cas Odenthal: l’Empoli è stato parecchio vicino al centrale olandese, che tuttavia rimane e magari darà anche una mano. A occhio, da qui in avanti, a prescindere da chi voleva partire ed è rimasto e chi è arrivato, ci sarà bisogno di tutti. E più sono, verrebbe da dire, meglio è. Tempo dieci giorni, la giostra ricomincia a girare, e da qui in avanti chi c’è c’è…