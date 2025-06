Sauro Selimi alla corte della Fivizzanese: "Metteremo insieme un’ottima annata"

Sauro Selimi, ecco il primo vero colpo mercato. Il mosaico della neopromossa in Prima Categoria Fivizzanese che poggia sul nocchiero Piero Fiori, su Simone Cardellini, Marco Pasquali e Filippo Tornaboni, rispettivamente direttore generale, segretario e direttore sportivo si è dotato della pietra angolare di Massa, giocatore che in questi anni ha infiammato le platee di Rovigo, Pianese, Badesse e Fezzanese. L’ex numero otto dei liguri, oltre 150 partite disputate in Serie D dove ha vinto il campionato con la Pianese promossa in Serie C, poi due tornei vinti con Fezzanese e Badesse in Eccellenza e una Coppa Italia, nella giornata di ieri si è detto disposto ad essere protagonista nella prossima stagione con la società Medicea.

Una prima operazione in entrata portata avanti in religioso silenzio dal direttore sportivo Filippo Tornaboni. L’operatore mercato dell’albiceleste nell’occasione ha saputo mettere in atto le giuste argomentazioni per chiudere, per adesso con una stretta di mano, la trattativa e battere la concorrenza di almeno tre società. "La Fivizzanese – afferma Selimi – ha dimostrato di volermi fortemente. Tornaboni, mi ha spiegato il progetto che c’è intorno a questa squadra, intorno a questa piazza calda. Perché è una città che comunque vive di calcio, insomma, sono contento e non vedo l’ora di iniziare. sono sicuro che faremo di tutto per mettere insieme una grande annata. Il direttore sta cercando di allestire insieme al presidente una squadra importante. L’allenatore? Mi dicono sia giovane, ma molto bravo e voglioso; quindi, ci sono tutte le condizioni per far bene. Ultimo, ma non per importanza, ci tengo, lo davo per scontato di ringraziare il direttore, lo stesso presidente per la fiducia che mi hanno dato. Ovviamente farò di tutto per ripagarla".

"Aver portato Selimi in una piccola società come la Fivizzanese mi riempie d’orgoglio – dice Tornaboni –. Ringrazio il presidente Piero Fiori, dirigente di spessore, decisivo nella fase calda della trattativa. A conferma che il mercato della ’Medicea’ non zoppica, con Selimi posso annunciare l’arrico del portiere Andrea Santini e del giovane Davide Carli".