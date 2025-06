Saverio Giachetta torna in campo: pronto per il calcio dilettantistico

Il portiere Saverio Giachetta, dopo sei mesi trascorsi lontano dai campi di calcio, è pronto a tornare in pista. Il settempedano, classe ‘98, è carico: "Mi sono preso alcuni mesi per studiare – dice –, una scelta dovuta per potermi abilitare all’insegnamento. Fino a gennaio ho giocato con l’Appignanese, nel girone A di Promozione, poi ho dovuto lasciare. Mi è dispiaciuto per la sua retrocessione".

Ha avuto chiamate da parte di qualche Club. "Quando si è infortunato Gagliardini, sono stato contattato dalla Maceratese. Ne sono stato orgoglioso, ma non ho potuto accettare perché ero tesserato con l’Appignanese. Sono contento che i biancorossi siano riusciti a vincere il campionato. Macerata è una ‘piazza’ importante e merita di stare in alto".

Che idea si è fatto sul girone "nord" di Promozione? "Più o meno il livello è lo stesso dell’altro girone, però ho scoperto campi ben più difficili, in cui non avevo mai giocato. Ho avuto la sensazione che il girone B sia più agonistico e seguito".

Come vede la prossima Eccellenza? "La immagino molto combattuta e avvincente. Sarebbe bello poterne essere protagonisti".

Giachetta, dopo la parentesi nel vivaio del Pescara e la maglia azzurra con la Nazionale Under 17, ha disputato diverse stagioni in D con Pineto, Porto Sant’Elpidio e Tolentino. Poi ha vestito a lungo la maglia della Sangiustese. E adesso è deciso a rituffarsi nel calcio dilettantistico regionale.

m. g.