Savini dopo gli ultimi arrivi. "Recanatese, aggiunta qualità e aumentata la concorrenza»

Cinque arrivi in cinque giorni: tutti erano concordi che servivano innesti e, tra le complessità del mercato, sono arrivati. Ci sono ragazzi di belle speranze (i difensori Ghio e Fiumanò), elementi ancora giovani ma con ottime esperienze alle spalle (Ferro e Chiarella) ed il "colpo" dell’ultim’ora, l’esterno offensivo Gabriele Capanni, le cui referenze non sono ottime ma eccellenti, a patto che i guai fisici che di recente lo hanno tormentato gli diano un pochino di tregua. Di certo, nelle sue corde, un talento indiscusso e tanta imprevedibilità. Tutto però deve passare dal responso del campo, giudice supremo e, visto che il debutto è alle porte, c’è da attendere poco.

"Sono arrivati ragazzi interessanti e con qualità – ci dice Mirko Savini (foto) – che vanno ad implementare un gruppo già buono. Ci sarà un po’ di concorrenza ma nel quadro di una competizione sana che ci permetterà in allenamento di alzare l’intensità e di conseguenza tutto il livello si alza".

Siete intervenuti, come volevate, un po’ in tutti i reparti."L’obiettivo era questo: sono contento, c’è un gruppo di lavoro fantastico, i ragazzi non mollano mai e quindi anche chi è arrivato da poco potrà inserirsi con maggiore facilità".

Questa rosa, al momento, la possiamo considerare come quella definitiva?"Ora l’organico è quello definitivo poi è normale che non escludiamo nulla, visto che il mercato di Serie D è sostanzialmente sempre aperto. Tuttavia adesso ci concentriamo su quanto abbiamo e non è poco".

Arriva domani il Notaresco che, tanto per gradire e per sottolineare dov’è posizionata l’asticella del primo impegno, ha eliminato in Coppa prima il Giulianova poi il Teramo andando, in quest’ultimo caso, a vincere anche in trasferta."Una buona squadra che attacca molto la profondità e dunque ci dobbiamo far trovare pronti perché vogliamo partire con il piede giusto".

Che clima si respira a Recanati anche dopo aver visto la partecipatissima presentazione di giovedì pomeriggio."Ci sono dei valori etici e morali importanti e quello è fondamentale in tutti gli ambienti ma in particolare nel calcio, dove certe cose sono difficili da riscontrare".

Un particolare, forse sfuggito ai più: Massimiliano Guzzini, uomo imprescindibile del Direttivo, non era fisicamente presente a Palazzo Venieri ma c’è chi ha provveduto a garantirgli una sorta di collegamento via smartphone, giusto per ribadire l’unità d’intenti del CdA. Presentate per chiudere anche le tre maglie da gioco, da quella tradizionale giallorossa rielaborata dagli studenti del Politecnico di Milano a quella bianca con il profilo leopardiano e la nera con lo skyline cittadino.