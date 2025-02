Saviozzi (Torrelaghese) e Pellegrini (Corsanico). La gran domenica dei bomber in Prima e Seconda

Saviozzi e Pellegrini sono "i bomber copertina della domenica" nelle vittoriose versiliesi di Prima e Seconda categoria Torrelaghese e Corsanico.

Alessio Saviozzi. Seconda punta agile e svelta, molto abile nell’attaccare la profondità giocando spesso sul filo del fuorigioco raccogliendo le sponde del "pivot" Baroni, Saviozzi sta vivendo un’annata da urlo. Con la doppietta nel 5-2 che la sua Torrelaghese ha rifilato al Pieve Fosciana il goleador pisano ha raggiunto quota 15 sigilli in questo campionato di Prima categoria (meglio di lui ha fatto soltanto Matteo Costa del Montignoso, capocannoniere con 16 gol). La Torrelaghese, molto ben allenata da Riccardo Belluomini, non perde dall’8 dicembre scorso ed ha una serie aperta di ben 10 risultati utili consecutivi che l’hanno fatta balzare fino all’attuale quinto posto in classifica.

Alessandro Pellegrini. Nella sua Camaiore lo chiamano “il bomber“. Ha fisico da granatiere e vede la porta. In quest’annata un grave infortunio l’ha tenuto fuori per lunghissimo tempo. Ora è tornato, con tanta voglia, ed il Corsanico (che in Seconda categoria ha vinto 6 delle ultime 7 partite!) se lo gode. Entrato al 75’, ci ha messo appena 7 minuti per decidere l’1-0 a Segromigno.