Sballo Colligiana! Cade lo Scandicci . Vittoria, -3 e il campionato è riaperto

COLLIGIANA 2 SCANDICCI 1908 1

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Paparusso. Mariani, Labonia (, Pierucci, Cianciolo (18’ st Corcione), Donati (K)(46’ st Bartalini), Carlotti, Lunghi (33’ st Grassini), Calamassi. Panchina: Bacciottini, Nastri, Montagna, Poli G., Harti, Baccani. Allenatore Mocarelli.

SCANDICCI 1908: Fedele, Poli A., Dodaro, Orselli (36’ st Grottelli), La Rosa, Sabatini, Caggianese (46’ st Saccardi), Viligiardi, Del Pela, Sinisgallo (K)(1’ st Corsi M.), Petronelli (30’ st Corsi T.). Panchina: Di Cicco, Gasparini, Menini, Paoli, Guidelli. Allenatore Taccola.

Arbitro: Noto (Pisa).

Reti: 7’ pt Carlotti (C), 3’ st Del Pela (S), 23’ st Lunghi (C).

Note: Angoli 8-4; Ammoniti Paparusso, Orselli, Pierucci; recuperi 2’ pt, 5’ st.

COLLE VAL D’ELSA – Campionato riaperto al ‘Gino Manni’: con una grande prestazione collettiva la Colligiana supera 2-1 la capolista Scandicci e si porta a tre punti dalla vetta, con cinque giornate ancora da disputare. E’ lo Scandicci ad aprire le danze dopo quattro minuti, ma il colpo di testa di Del Pela è debole e centrale. Al 7’ è però la Colligiana a colpire: sugli sviluppi di un corner Carlotti salta più in alto di tutti e supera Fedele, portando avanti i biancorossi. Lo Scandicci non tarda a reagire, chiudendo progressivamente i padroni di casa nella propria metà campo, senza però riuscire ad aprirsi un varco adatto per la conclusione, e infatti, ad eccezione di qualche rinvio, il portiere Chiarugi resta sostanzialmente inoperoso per gran parte della prima frazione. Al 36’ è ancora Del Pela a provarci di testa, ma il pallone sorvola di poco la traversa. Sul rovesciamento di fronte è Carlotti a riuscire ad aprirsi un varco e a concludere con un diagonale che sfiora la base del palo alla destra di Fedele. Al 40’ è lo stesso portiere ospite, invece, a bloccare Cianciolo con un’uscita a terra prima che possa concludere.

Lo Scandicci inizia la ripresa con grande aggressività: dopo appena due minuti Caggianese viene atterrato in area, e l’arbitro non esita a indicare il dischetto. Alla battuta va Del Pela che spiazza Chiarugi, pareggiando i conti. Galvanizzato dal pareggio, lo Scandicci continua a spingere, mentre la Colligiana sembra in affanno, faticando a uscire dalla propria trequarti. I biancorossi però non si arrendono, e al 23’ Lunghi trova il colpo della vita: su punizione dal limite il numero 10 inventa una traiettoria perfetta e insacca all’incrocio alla destra di Fedele, riportando avanti la Colligiana. Lo Scandicci si rovescia nuovamente in avanti, costringendo i padroni di casa a coprirsi e a rispondere in contropiede, ma il risultato non cambia più fino al fischio finale.

Marco Brunelli