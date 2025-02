Sbornia Lampo Meridien. Montecatini ko nel derby

lampo meridien

2

vald. montecatini

1

LAMPO MERIDIEN Costa, Simi, Notarelli (17 st Ferrucci), Viti, Del Sorbo, Benassi, Boghean (43 st Zingarello), Di Vito, Pirone (26 st Digonzi), Benvenuti (17 st Chianese), Biagioni (26 st Mercugliano). A disp. Bartolozzi, Bargellini, Bicchieri, Bitep. All. Bartolozzi

VALD. MONTECATINI Gega, Casini, Lucchesi, Fioretti, Coselli (32 st Shiqueri), Torracchi, Fazzi, Isola (32 st Rugiati), Pagnini (6 pt Rossi) Minardi, Lazzari. A disp. Agozzino, Musteqja, Calvani, Del Sarto, Rossi. All. Fabbri

ARBITRO Baldasseroni di Pistoia

MARCATORI Al 11 pt Pirone, 28 pt Lucchesi, 29 st Mercugliano

NOTE Espulso Ferrucci al 48’ st

LAMPORECCHIO

Il derby della Valdinievole è stato vinto dal Lampo Meridien grazie ad una rete segnata da Mercugliano al ventinovesimo minuto della ripresa. La forte punta azzurra era entrata in campo da appena tre minuti. La sua è stata un’azione di forza, portata avanti con caparbietà e finalizzata in rete con un violento tiro a mezza altezza, con la palla che si è insaccata alle spalle dell’incolpevole portiere Gega. E così fanno due su due per mister Bartolozzi sulla panchina del Lampo, mentre è sempre più complessa la situazione per il trainer biancoceleste Fabbri.

La partita, preceduta da un commovente minuto di silenzio per ricordare lo sportivo di Lamporecchio Mauro Giannoni, storico allenatore e dirigente, è iniziata con il momentaneo vantaggio del Lampo Meridien. All’undicesimo minuto un assist perfetto di Biagioni permette alla punta Pirone, di trovarsi solo davanti al portiere avversario e con preciso tiro di segnare. Al 28 il Valdinievole Montecatini pareggia, con il difensore Lucchesi, che dall’angolo dell’area di rigore lascia partire un violento tiro che infila la palla nell’angolino basso, alla sinistra del portiere Costa. In svantaggio nel risultato nei minuti finali gli ospiti hanno imbastito diverse azioni offensive, ma abbastanza sterili. Tanti traversoni, respinti facilmente dall’attenta difesa del Lampo Meridien. Con questo successo, il secondo consecutivo, ilocali compiono un deciso passo in avanti verso una zona maggiormente tranquilla della classifica. Brutta è invece la sconfitta del Montecatini, che rimane immischiata nella zona retrocessione. È stata una partita piacevole, dove le due squadre hanno tentato entrambe di vincere. In pieno recupero il Lampo Meridien è rimasto in dieci, per un cartellino rosso diretto inflitto al centrocampista Niccolò Ferrucci.

Massimo Mancini