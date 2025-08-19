Scandicci, adesso si fa sul serio. Mister Taccola vede positivo:: "Questo gruppo sta crescendo"

A quasi un mese dall’inizio della preparazione, lo Scandicci continua il suo programma di lavoro in vista della ripresa del campionato di Serie D. Una tabella di marcia con sedute giornaliere a cui si aggiungono alcuni allenamenti congiunti, come quello di domani sul campo del Camaiore (ore 17.30). Mirko Taccola, tecnico dei Blues, appare soddisfatto e sottolinea i progressi della sua squadra. Con lui facciamo il punto della situazione.

"Procediamo spediti con il programma – spiega il tecnico dello Scandicci, – per il momento non abbiamo avuto intoppi e sono contento di come il gruppo stia crescendo. Le amichevoli con la Fiorentina Primavera (terminata 2-2 con reti di Mugelli e Grossi) e con il San Donato Tavarnelle (0-0) ci hanno dato le prime indicazioni positive. Anche quella sostenuta con il Tuttocuoio è stata un buon banco di prova che mi ha permesso di valutare ulteriori progressi. Abbiamo vinto di misura 1-0 (gol di Arrighini), ma eravamo anche un po’ stanchi. Pure le gare affrontate prima di Ferragosto sono state apprezzate: abbiamo superato il Grassina 2-1 e pareggiato 2-2 con l’Antella".

Come giudica il girone E dove milita il suo Scandicci?

"È un raggruppamento affascinante, molto forte tecnicamente. Dopo aver disputato tre campionati consecutivi nel girone D, è la prima volta che mi trovo in questo nuovo girone. Sono contento di misurarmi con una realtà diversa, con tante ottime formazioni".

Domenica inizia la Coppa Italia. Che importanza ha questo turno preliminare sul campo del Terranuova Traiana?

"A noi interessa di più il campionato, ma questo non significa che snobberemo l’impegno di Coppa. Sarà la prima sfida importante, un’occasione per fare la quadratura del cerchio e presentarci nella migliore condizione la domenica successiva nella prima trasferta della stagione, sul campo del Sansepolcro".

Giovanni Puleri