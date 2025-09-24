Scandicci aspetta il Siena. San Donato va a Camaiore

Non ci sono pause: oggi, alle 15, si torna in campo per la 4ª giornata, con scontri diretti. Spicca la gara dello Scandicci che, a San Casciano, ospita il Siena. Allo stesso tempo, il San Donato Tavarnelle andrà in trasferta sul campo del Camaiore.

Scandicci-Siena (arbitro: Schmid di Rovereto). Dopo un breve momento di ripresa, lo Scandicci è ricaduto nell’ombra. Nonostante abbia giocato bene contro il Prato, la squadra di Taccola ha dovuto cedere agli avversari, mostrando qualche difficoltà in attacco per mancanza di precisione. Contro il Siena c’è l’obbligo di fornire una grande prova per tornare a fare punti. Rispetto alla gara di Prato, il rientro del centrocampista Guidelli permette al tecnico dei Blues di avere più ampia scelta, con tutta la rosa a disposizione. Nel Siena non ci saranno gli infortunati Menghi e Di Vincenzo, mentre le condizioni di Cavallari e Masini saranno valutate prima della gara.

Camaiore-San Donato Tavarnelle (arbitro: Arnese di Teramo). La partita si gioca a Pietrasanta (campo comunale "XIX Settembre"). Il San Donato Tavarnelle arriva carico di entusiasmo dopo l’ottimo inizio di stagione. La squadra di Bonuccelli si è dimostrata ancora una volta forte in casa, confermando un avvio decisamente promettente rispetto all’anno scorso. Si è visto un grande lavoro di squadra e, in particolare, l’ottimo momento del bomber Ciravegna, che con i suoi tre gol ha permesso ai gialloblù di volare in testa alla classifica, regalando le prime soddisfazioni ai tifosi. La partita di oggi sarà un test importante per guadagnare fiducia e punti in vista del prossimo derby contro lo Scandicci. Per la formazione, probabile il ritorno di Doratiotto e con il bomber Ciravegna pronto a continuare a segnare.

Giovanni Puleri