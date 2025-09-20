Scandicci cerca conferme. Il San Donato una vittoria

In vista del turno infrasettimanale di mercoledì, molte partite della 3ª giornata sono state anticipate a oggi pomeriggio. Queste le partite del girone E in programma alle 15.

Prato-Scandicci (arbitro: Dania di Milano). Dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale contro il Terranuova Traiana, lo Scandicci di mister Taccola arriva sul campo del Prato con l’obiettivo di confermare il suo buon momento. I primi tre punti hanno portato una vera e propria iniezione di fiducia, un ritorno alle certezze che ha alzato l’umore e l’entusiasmo di tutta la squadra. L’allenatore Mirko Taccola non ha dubbi: "squadra che vince non si cambia". Pertanto, al ’Lungobisenzio’ vedremo la stessa formazione che ha battuto gli aretini. L’unica novità è il rientro di Luca Mennini, che potrebbe trovare spazio a partita in corso. Nel Prato, potrebbe debuttare il nuovo attaccante Rossetti, ex Livorno, mentre Manuel Cesari (ex Fiorentina) e Filippo Michelucci (ex Seravezza) continuano ad allenarsi in prova.

San Donato Tavarnelle-Orvietana (arbitro: Zamagna di Saronno). Dopo il pareggio ottenuto al ’Brilli Peri’, il San Donato Tavarnelle cerca il riscatto nell’anticipo odierno contro l’Orvietana. La squadra del tecnico Bonuccelli, reduce da una prestazione convincente, vuole tornare alla vittoria per dare continuità ai propri risultati e prepararsi al meglio in vista della difficile trasferta di mercoledì contro il Camaiore. Per l’occasione, il tecnico potrà contare anche sul rientro di Cellai, sebbene sia improbabile che lo schieri subito dal primo minuto. La formazione titolare, visti gli ottimi meccanismi a centrocampo e in attacco con Ciravegna, Doratiotto (nella foto) e Nardella, più le alternative , Rotondo e Calonaci, dovrebbe rimanere invariata.

Giovanni Puleri