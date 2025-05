Scandicci cerca sostituto per Del Pela, Rondinella e Lastrigiana attive sul mercato

Lo Scandicci, in serie D, è alla ricerca del sostituto del bomber Niccolò Del Pela che non rimane, corteggiato da Sansovino, Terranuova Traiana, Grassina e Rondinella. Il ds Vitale sarebbe in contatto con gli attaccanti Matteo Carlotti (2001) della Colligiana e Matteo Boriosi della Baldaccio. Il centrocampista Mattia Privitera della Terranuova Traiana dovrebbe accasarsi alla Castiglionese. In Eccellenza, la Rondinella sarebbe in contatto con i portieri Carcani ex San Donato e Pagnini del Figline, mentre è ufficiale la riconferma del difensore Davide Bartolini. In casa Lastrigiana ci sono novità: Marziano, Pierattini (nella foto entrambi), Romei, Becagli e Innocenti restano, mentre Lazzeri, Nencioni e Martini avrebbero deciso di intraprendere altre strade. All’Affrico si registra la conferma del gruppo storico: Longo, Stella, Benvenuti, Nuti e l’attaccante Papini. In uscita c’è il difensore Lorenzo Riccioni. La Colligiana e il tecnico Francesco Mocarelli si separano. Il tecnico di Rignano avrebbe alcune trattative, in primis Sangiovannese. Per la panchina della Colligiana sono diversi i candidati, c’è anche Marco Guidi ex Pontassieve. In Promozione, nel Settimello usce il ds Francesco Settesoldi. A Fiesole siamo ai saluti: l’allenatore Rosario Selvaggio dopo una brillante stagione e l’accesso ai play off lascia il club del presidente Frijia. Nella Settignanese del nuovo ds Enrico Corradi ci sono le conferme di Barbetti, Capanni, Ceripa, Cocchi, Corri, Cosmi, Daddi, Elisacci, Fani, Giustarini, Girlando, Monetti, Silli e Lorenzo Tofanari. Nel Dicomano Maionchi, Castri, Zepponi, Cosi, Caramelli restano, mentre la società sarebbe in trattativa con Lombardi ex Fiesole.

Giovanni Puleri