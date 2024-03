Scandicci che show. Ovest di ’corto muso’. Colpaccio Lanciotto

Anche in questa prima domenica di marzo in Eccellenza ci sono stati risultati a sorpresa. Marzo è un mese decisivo nell’assegnare i valori definitivi ai campionati. Nel girone B, gli ultimi quattro posti sono occupati da fiorentine: la lotta per la salvezza diventa ancora più emozionante. Questi i risultati.

Girone A

Vald.Montecatini-Lanciotto Campi 0-1. Grazie al gol di Bambi, un bel gesto tecnico in rovesciata, il Lanciotto tiene viva la lotta per la salvezza. Nel finale espulso il portiere ospite Gega.

Girone B

Audax Rufina-Castiglionese 0-1 (sabato). E’ una sconfitta che inguaia la Rufina che non riesce a ritrovare il gol. L’ha ritrovato invece la Castiglionese che nell’unico tiro di Ricci rompe il suo lungo digiuno. Nel finale l’attaccante di casa Bachi si fa espellere.

Signa 1914-Nuova Foiano 0-1. Con l’unico tiro in porta di Berneschi, il Foiano interrompe la serie positiva del Signa che durava da 13 giornate. Gli attaccanti Tempesti e Cellai fermati dalla traversa e da una splendida parata di Lombardini.

Rondinella-Fortis Juventus 0-0. La squadra di Francini in alcune belle conclusioni non è stata fortunata: la cerniera difensiva della Fortis ha retto.

Scandicci-Lastrigiana 3-0. Non c’è stata storia: Grillo apre, Poli raddoppia e Vezzi chiude. I due fratelli Del Pela: Niccolò (Scandicci) e Tommaso (Lastrigiana) sono rimasti spettatori.

Pontassieve-Firenze Ovest 0-1. Il prezioso gol di Iaquinandi tiene ancora a galla l’Ovest di Gardellin.

Asta-Sinalunghese 2-1. Doppietta di Dieme, per gli ospiti Bardelli.

Colligiana-Siena 0-2. La capolista Siena è quasi vicina al traguardo. Baldaccio Bruni-V.Mazzola 1-2. I gol degli ospiti: Nassi e Bartolini; in extremis accorcia Sbardella Asta-Sinalunghese 2-1. Per i tre punti l’Asta con i due gol di Dieme fa un bel salto. La rete ospite è di Bardelli.

Giovanni Puleri