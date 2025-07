Scandicci e la linea verde. L’Affrico cala un tris d’assi

Queste le ultime novità, tra nuovi arrivi e cessioni.

SERIE D

Dopo l’arrivo di Bertelli dall’Affrico, lo Scandicci continua a rafforzare la sua rosa di giovani talenti in vista del campionato di Serie D. La società ha infatti annunciato l’ingaggio di un altro promettente difensore, Matteo Bigazzi, classe 2006, proveniente dal Lanciotto Campi. L’arrivo di Bigazzi va a infoltire ulteriormente il gruppo di "quote" giovani, figure fondamentali per rispettare i regolamenti di categoria. Il San Donato Tavarnelle rinnova la fiducia al difensore Stefano Croce (’06) che nella stagione scorsa ha svolto un ottimo lavoro.

ECCELLENZA

L’Affrico cala il tris sul mercato, annunciando tre acquisti che promettono di rinforzare significativamente la squadra. Vestirà la maglia bianco-blu l’esterno offensivo Yuri Bigozzi (2004), proveniente a titolo definitivo dal Lanciotto Campi. Ritorno tra i pali per il portiere Matteo Pecorai (1998), ex Rondinella Marzocco. Il colpo di mercato è però l’ingaggio dell’attaccante Andrea Gigli (1994), autentico bomber e capocannoniere del girone C di Promozione con ben 13 reti nella scorsa annata. La Sestese, dopo le importanti partenze di giocatori come i gemelli Matteo, potrebbe perdere anche il centrocampista Alessandro Cirillo (’02), richiesto in Serie D. In entrata, si registra invece un rinforzo di spessore: Cristian Zocco, centrocampista (’01) ex Ponte Buggianese, dove ha messo in mostra le sue ottime qualità. Nel Montespertoli si registra il ritorno in gialloverde di Diego Ciuffi (’07) trequartista, ex Tau Calcio e poi nel Poggibonsi. Il Valentino Mazzola ha ufficializzato il nuovi attaccanti: Alessandro Discepolo (’02), proveniente dall’Asta Taverne e il bomber Francesco De Filippo (’97) ex Giulianova. La Colligiana ha ufficializzato il tesseramento del giovane attaccante Elia Masini (’03) proveniente dalla Fortis Juventus. Molto attivo anche il Viareggio che ha presentato il portiere Gabriele Nucci (’03) proveniente dal Castelnuovo, di Lorenzo Lollo (’90) centrocampista ex Siena e, punterebbe su Giorgio Dianda (’95) difensore ex Prato.

PROMOZIONE

La neopromossa Barberino Tavarnelle ha ingaggiato Federico Forconi (’05), un esterno basso, ex San Donato Tavarnelle, quest’anno ha vestito la casacca del Valentino Mazzola.

Giovanni Puleri