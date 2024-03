"Scandicci in ascesa: otto risultati utili consecutivi e terzo posto in classifica"

Prosegue il momento d’oro per lo Scandicci del presidente Rorandelli che dopo la scofitta con Signa, ha collezionato otto risultati utili consecutivi, sei vittorie e due pareggi. Con l’inaspettata battuta d’arresto subita dal Signa secondo in classifica, questo ultimo successo ha consentito ai Blues di portarsi al terzo posto a due lunghezze dal Signa. Uno Scandicci "super" che in questo campionato di Eccellenza sta raccogliendo soddisfazioni per un buon lavoro di staff e con una rosa di buoni giocatori che ha saputo sopperire anche le molte assenze per infortunio di alcuni titolari. Altri numeri che esaltano la squadra allenata dal tecnico Claudio Ventrice, sono le 46 reti realizzate, il secondo miglior attacco dopo quello della capolista Siena; di cui 16 per merito del centravanti Tommaso Del Pela capocannoniere del campionato, e 7 con l’altra punta Gioele Grillo. Ripetendo il solito ritornello: senza l’inserimento in extremis del Siena che campionato sarebbe stato?

"Sicuramente ancora più interessante – precisa il dg Claudio Davitti – che avrebbe coinvolto altre società che ogni anno con grossi forzi finanziari puntano a far parte delle protagoniste". Per lo Scandicci resta l’obiettivo del miglior piazzamento play off".

Ora l’anticipo di sabato con il Firenze Ovest. "Con il recupero degli infortunati è tornato molto morale e di conseguenza anche i risultati. Assieme al Signa, Terranuova e Mazzola, siamo le squadre in lotta play off, anche se il Mazzola è a rischio per i 10 punti della forbice nei confronti della seconda. Contro l’Ovest tornato a vincere sarà una gara molto difficile da prendere con le dovute cautele".

In coda ci sono squadre fiorentine. Aspetto che Davitti prova a spiegare così. "Non era mai successo in questi ultimi tempi. E’ la dimostrazione che l’Eccellenza è un campionato sempre più impegnativo. Sei squadre fiorentine coinvolte per i play out. Alla fine mancano ancora 6 giornate".

Giovanni Puleri