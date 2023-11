Scandicci, incrocio chiave. L’Ovest cerca il colpaccio

Si gioca la 12ª giornata del girone A la 14ª giornata del girone B. Riposa Valdarbia. Queste le gare in programma alle 14,30.

Girone A

Lanciotto Campi-Camaiore (arbitro Baldasseroni di Pistoia). Oltre al tecnico Secci per squalifica assente anche Pisapia.

Girone B

Scandicci-Terranuova Traiana (Tomei di Sapri). Al ’Bartolozzi’ lo scontro fra giganti richiamerà un pubblico delle grandi occasioni. Per il tecnico dei Blues i tre punti servirebbero per restare nella scia della capolista Siena. Assenti Ammannati e La Rosa.

Audax Rufina-Siena (Brozzoni di Bergamo). Rufina al gran completo sfida un Siena privo di Cristiani e Ravanelli che al "Bresci" punta al settimo sigillo di fila.

Baldaccio Bruni-Fortis Juventus (Amore di Ragusa). Ad Anghiari la Fortis non avrà Gurioli, dovrebbe recuperare Marucelli.

Colligiana-Firenze Ovest (Argenti di Grosseto). Per la squadra di Bartalucci non si prospetta una trasferta facile. C’è urgenza di ritrovare la via del gol smarrita da qualche settimana. Bourezza batti un colpo.

Pontassieve-Asta (Martini di Arezzo). Oggi o mai più. Per la squadra di Marchionni l’Asta rappresenta una tappa fondamentale per la prima vittoria per ripartire. Molte le assenze.

Rondinella-Sinalunghese (Boeddu di Prato). Francini non avrà Gorfini, recupera Falciani mentre Cialdini e Bartolini sono in dubbio. Ospiti privi di Papa.

G. Puleri