Scandicci punito da Fabri. Seravezza di corto muso

SERAVEZZA (4-3-3): Lagomarsini; Pucci, Mannucci, Bajic, Pani; Bedini, Muhic (37’ st Lecini), Fabri (48’ st Cupani); Vanzulli (37’ st Mattioli), Fontanarosa (25’ st Sforzi), Lepri (25’ st Spatari). All. Masitto.

SCANDICCI (4-1-4-1): Fedele; Mennini (21’ st Grossi), Valentini, Biancon, Dodaro; Tacconi; Mugelli (36’ st Boganini), Valori (26’ st Guidelli), Viligiardi (21’ st Russo), Chiaverini; Arrighini. All. Taccola.

Arbitro: Zangara di Catanzaro (assistenti Lo Chiatto di Nichelino,Poggi di Genova).

Reti: 34’ pt Fabri (Ser).

Note: espulsi al 38’ st l’allenatore Taccola (Sca) dalla panchina e al 47’ st Tacconi (Sca) dal campo; ammoniti Grossi (Sca), Fedele (Sca) e Bedini (Ser); angoli 7-2 per lo Scandicci; recupero 1’+1’ pt e 5’+1’ st.

SERAVEZZA – Sconfitta con rammarico per lo Scandicci che cade di "cortomuso" in Versilia dopo aver accarezzato il pari due volte, cestinando però le clamorose chance capitate sui sinistri di Arrighini prima e del subentrato Boganini poi. Nel Seravezza pesano le assenze di Luca Mosti, Marco Tognoni e del 2005 Mannelli che si aggiungono a quelle note dei lungodegenti Falteri e Delorié. Masitto nel corso del match cambia moduli come calzini: parte col 4-3-3 (con Lepri titolare) che poi diventa 4-3-1-2 in fase di non possesso, passando a metà ripresa al 4-4-2 e nel finale al 5-3-2. Lo Scandicci gioca anche una buona prima mezz’ora, col suo 4-1-4-1 in cui figura il grande ex di turno Mugelli. La sblocca però la squadra di casa che, dopo aver centrato il palo con Bajic da fuori, segna in contropiede (avviato da Lepri) con Fabri. Nella ripresa Lepri sbaglia la palla del raddoppio, poi Fedele vola a dire di no sul potente destro dell’ottimo Muhic. Quindi è la formazione ospite fiorentina a gettare alle ortiche due palle-gol sottorete, coi tiri mancini di Arrighini (alto) e Boganini (a lato a fil di palo). Montante che infine colpirà Spatari del Seravezza di testa. Finisce 11 contro 10.

Simone Ferro