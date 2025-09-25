Scandicci, punto rinascita. Siena fermato sul pareggio

SCANDICCI

SIENA

SCANDICCI: Fedele, Bertelli, Dodaro, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini, Mugelli (76’ Boganini), Chiaverini. All. Taccola

SIENA: Michielan, Tosini (46’ Ciofi), Zanoni, Barbera, Conti, Somma, Vari (46’ Loconte), Vlahovic, Noccioli, Nardi (65’ Giannetti), Lipari (88’ Lucas). All. Lelli.

Arbitro: Schmid di Rovereto.

Reti: 34’ Nardi, 58’ Valentini

Ammoniti: Valentini, Lipari, Viligiardi, Lelli, Zanoni

Algani: 4-7

Recupero 1 e 4.

SAN CASCIANO – Gran bel punto per lo Scandicci contro il Siena. Primo punto in serie D contro i bianconeri. Partita di grande sacrificio e punto meritato. Primo pericolo senese al 6’: punizione dalla tre quarti, stacco imperioso di Conti che centra la traversa. Risposta al 15’ di Valori che sul primo corner Scandicci stacca solo ma mette alto. Al 24’ Nardi va dal limite, Fedele risponde a terra. Al 34’ Siena in rete: Nardi lanciato in profondità salta Biancon che pareva in anticipo e batte Fedele. Al 42’ migliore occasione per lo Scandicci con Viligiardi che su uno stop sbagliato di Valori, si ritrova tra i piedi la palla, appena fuori l’area piccola, ma la mette fuori sul palo opposto. Lo Scandicci riparte bene nella ripresa, rimane molto alto nella metà campo avversaria ed al 12’ pareggia: corner di Viligiardi che scodella sulla testa di Valentini il cui lento ma preciso colpo di testa s’insacca alle spalle di Michielan. Il Siena ci mette un po’ a reagire. Al 64’ bell’azione di Mugelli che crossa basso per Arrighini, velo del centravanti ma dietro non c’è nessuno. Molto pericolosa la risposta del Siena: Ciofi libera Lipari solo davanti a Fedele ma il tiro è a lato. Forcing finale del Siena che sfiora il goal con Costa di testa da angolo ma Fedele respinge ancora in corner.

Alberto Fiorini