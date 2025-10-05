Scandicci, serve coraggio. E San Donato sfida il Tau

Dopo gli anticipi del girone E Orvietana-Foligno (3-1) e Trestina-Grosseto (0-1), oggi alle ore 15, si giocano le altre gare.

Scandicci-Ghiviborgo (arbitro: Pellegrino di Teramo). La squadra di Taccola è chiamata a una prova di coraggio e concretezza contro il Ghiviborgo. L’obiettivo è capitalizzare l’impegno in tre punti fondamentali per risalire in classifica. Giocando tra le mura amiche, i Blues dovranno replicare la prestazione mostrata in precedenza contro il Terranuova Traiana. I tre punti diventerebbero una vera boccata d’ossigeno per l’ambiente e il morale, anche in ottica futura. Per la formazione, Taccola riconfermerà in attacco Arrighini (nella foto) e Mugelli e con il rientro di Guidelli ha tutti a disposizione, escluso ovviamente Guglielmo Arcadipane e Dario Di Tora, che hanno rescisso il contratto. Gli ospiti non avranno Quochi, ma recuperano Bonafede.

Tau Calcio-San Donato Tavarnelle (arbitro: Zito di Rossano). Reduce da una buona prova fornita nel derby contro lo Scandicci, il San Donato Tavarnelle si appresta a una trasferta tutt’altro che facile. La squadra di Bonuccelli si troverà di fronte un Tau Calcio ferito dalla sconfitta di Foligno, desideroso di immediato riscatto, come già dimostrato contro il Prato. Per i gialloblù sarà cruciale agire con massima prudenza e concentrazione. Per il San Donato sarà indispensabile grande attenzione difensiva unita a una maggiore lucidità nelle finalizzazioni basandosi sugli attaccanti Senesi, Nardella, Rotondo e Doratiotto. L’obiettivo dei gialloblù sarà quello di ottenere un risultato utile per proseguire il percorso di crescita. Per la formazione è probabile che venga riproposta quella della volta scorsa, con il rientro in gruppo di Cellai. Nel Tau ci sarà il debutto del nuovo difensore esterno, Roberto Iezzi (’99), che vanta una lunga esperienza nei professionisti.

Giovanni Puleri