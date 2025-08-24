Scandicci, si fa sul serio. Che sfida col Terranuova

Con i turni preliminari, oggi alle 16, la 25ª edizione della Coppa Italia D alza il sipario. A scendere in campo sono 40 squadre, un mix tra le neopromosse dall’Eccellenza, le retrocesse dalla Lega Pro, ripescate e le vincenti dei play-out. Nel tabellone spicca l’esordio del neopromossa Scandicci che alle ore 17 sarà di scena al "Matteini" contro il Terranuova Traiana. Il format prevede gare uniche, con i calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

In vista di questo debutto, lo Scandicci, ha ufficializzato il promettente esterno offensivo Dario Di Tora (nella foto) un 2004 ex Castel Di Sagro, e si presenta come una squadra tutta da scoprire, proprio come il team aretino guidato da Marco Becattini. Entrambi gli allenatori sono al lavoro per perfezionare gli schemi in vista dell’inizio del campionato per il 7 settembre.

Quali saranno i primi undici Blues a scendere in campo? Privo di Tommaso Del Pela e Aprili assenti per infortunio, più lo squalificato Tacconi, l’allenatore Taccola potrebbe schierare Fedele tra i pali, con Bigazzi, Biancon, Guidelli e Chiaverini in difesa. A centrocampo i prescelti dovrebbero essere Poli, Viligiardi e Valori, mentre in attacco il tridente sarà composto da Arrighini, Boganini e Mugelli.

Nel Terranuova Traiana la novità riguarda l’inserimento del nuovo difensore, Federico Simonti, ex Figline, che andrà a comporre il quartetto difensivo con Benucci, Ficini e Tassi a protezione del portiere Pagnini, mentre più avanti alla difesa giocheranno Sesti e Cioce. Invece, Marini, Sborgi e Saltalamacchia supporteranno Bruni punta centrale.

Infine, la terna arbitrale sarà interamente di Pistoia, guidata dall’arbitro Galligani, con gli assistenti Ferretti e Gallà. La squadra che passerà il turno, affronterà in trasferta il Grosseto di Paolo Indiani domenica prossima.

Giovanni Puleri