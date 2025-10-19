Scandicci vuole rialzarsi. Ma c’è il pericolo Foligno

L’odierno turno promette battaglie su tanti campi dove si giocano sfide importanti che possono dare sussulti alla classifica. Queste le gare dell’8ª giornata in programma oggi alle ore 15.

Poggibonsi-San Donato Tavarnelle (arbitro: Dallagà di Rovigo). Allo stadio "Lotti" si gioca un derby di spessore con il San Donato Tavarnelle, che si troverà di fronte un Poggibonsi con l’allenatore Gabrio Gamma (nella foto) in panchina dopo l’esonero del tecnico Barontini. Un cambio effettuato dalla necessità di interrompere la spirale negativa dei risultati, che scuote l’ambiente e le dinamiche della gara, con la squadra di Bonuccelli che si troverà di fronte avversari pronti ad innalzare il livello di aggressività e di motivazione. Pertanto, quella che poteva sembrare una gara gestibile, si trasforma in un vero banco di prova tattico e mentale, con i gialloblù del presidente Bacci, che dovranno essere bravi a trovare la chiave per sbloccare il match per un buon risultato. Per la formazione, nel San Donato non ci saranno Pecchia squalificato (4 turni), Croce infortunato e Giannini che ha rescisso il contratto. Gli ex di turno: Gistri e Cecchi.

Scandicci-Foligno (arbitro: Nonnato di Rovigo). Dopo lo scivolone esterno sul campo del Seravezza, lo Scandicci è chiamato a rialzarsi per rimettere in moto la classifica. Il compito non sarà affatto semplice per la squadra di Taccola (non sarà in panchina per squalifica), che si troverà di fronte un Foligno forte in tutti i reparti (4ª in classifica) e, per di più, galvanizzato dagli ultimi successi. Una sfida che ai Blues richiederà molta attenzione in fase difensiva e a centrocampo per la mancanza di Tacconi, ma supportati con il rientro di Guidelli. C’è attesa per il debutto fin dal primo minuto del giovane Luca Russo, attaccante, classe 2006 ex Affrico.

Giovanni Puleri