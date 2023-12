Scelte ridotte. Tocca ad Hagbe. Galligani-Boccardi coppia offensiva

Tra infortuni dell’ultima ora, acciacchi e squalifiche (Pagani si è preso ben due giornate), mister Magrini, per la partita di questo pomeriggio, ha dovuto fare di necessità virtù. Davanti alla porta difesa da Giusti, giocheranno Morosi (2004), Biancon, Cavallari e Agostinone. A centrocampo spazio a Bianchi, Lollo – che, non al top della condizione, in settimana si è allenato poco, ma ha dato al mister la propria disponibilità – e Hagbe (2004). Sulla trequarti agirà Candido, mentre il tandem offensivo sarà formato da Galligani e Boccardi. Il problema verte semmai sulle sostituzioni, principalmente in riferimento al centrocampo e all’attacco: senza il lungodegente Cristiani, Masini, Granado ecc… la panchina sarà particolarmente ‘giovane’. Il sistema di gioco sarà lo stesso, il 4-3-1-2, ma mister Magrini si è detto pronto a passare alla difesa a tre nel caso in cui, in corso d’opera, la partita lo rendesse necessario. Sarà possibile acquistare i biglietti per la partita anche oggi allo stadio: l’ingresso è dal lato Tribuna Coperta, in via Liguria. L’apertura dei cancelli è prevista per le 13,30.