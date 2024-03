Schedina Spezia’s Confidential. Dal Cielo ha indovinato due risultati. Ecco i pronostici di Alessio De Battè

Il turno precedente del campionato di Serie B 2023-24 è stato pronosticato da Giorgio Dal Cielo del gruppo Noi sonà per le Aquile, che ha centrato due risultati della Schedina Spezia’s Confidential in ricordo del giornalista de La Nazione Rino Capellazzi. In classifica si confermano al comando Il club Pucciarelli e il club Romito con 10 punti; secondo Vecchia Guardia (9); terzi Fedelissimi e Alta Fedeltà (8), quarto Noi Sonà per le Aquile (7). Pronostica la 26ª giornata del campionato di Serie B Alessio De Batté delle Aquile Riomaggiore: Brescia-Palermo X2, Sudtirol-Lecco 1, Ternana-Parma 1, Ascoli-Reggiana X, Bari-Spezia X2, Cittadella-Pisa X, Como-Venezia 2, Cosenza-Catanzaro 1, Feralpisalò-Sampdoria 1X, Modena-Cremonese X.