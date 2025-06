Scherma Pistoia 1984 Chianti Banca conferma la Serie A1 ai campionati nazionali

La squadra di spada maschile della Scherma Pistoia 1984 Chianti Banca rimane in Serie A1. Il risultato della permanenza tra le migliori dodici società italiane è stato ottenuto nei giorni scorsi a Piacenza, sede dei campionati nazionali a squadre e individuali, dal quartetto composto da Fabio Mastromarino, recente campione italiano Under 20, Lorenzo Bruttini, Marco Gori e Alessandro Ferrari, guidati dal maestro Alberto Carboni.

L’impegno in terra emiliana era cominciato in salita per la Scherma Pistoia, caduta nel girone eliminatorio sia con le Fiamme Oro che con la Scherma Bergamo e quindi condannata al dodicesimo e ultimo posto nel tabellone ad eliminazione diretta. Una posizione tutt’altro che agevole, in quanto la squadra pistoiese ha dovuto fronteggiare, agli ottavi di finale, la più quotata Marchesa Torino, accreditata della quinta piazza dopo la prima fase. Ma proprio nel momento di maggiore difficoltà il quartetto biancorosso ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, riuscendo a battere il team piemontese per 42-36 e a staccare il pass per la salvezza e contestualmente per i quarti di finale.

Nel turno successivo, al cospetto del Circolo Partenopeo, Mastromarino e compagni non hanno potuto fare niente e si sono dovuti arrendere col punteggio di 45-32, un risultato che non ha però vanificato l’impresa compiuta. La bella giornata per la Scherma Pistoia è stata impreziosita anche dalla medaglia d’argento di Nicol Foietta, ottenuta con la squadra dell’Esercito alle spalle solamente delle Fiamme Oro.