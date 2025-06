School Cup. Savoia-Dagomari. Domani la finale interprovinciale

Dopo aver conquistato la prima edizione della Pistoia School Cup, il Savoia vuole prendersi anche la Supercoppa Interprovinciale, che lo metterà di fronte al Dagomari, vittorioso nella finale della Prato School Cup. Il duello è in programma domani sera (calcio d’avvio alle 21) allo stadio "Germano Bellucci" di Agliana. Ricordiamo che la rappresentativa del liceo ubicato su viale Adua è reduce dall’affermazione nell’atto conclusivo del torneo pistoiese: netto il 3-1 rifilato a Fedi-Fermi, propiziato dalle reti di Antici, Seghi e Capecchi. Decisamente più equilibrata invece la finale della competizione pistoiese, con la formazione del Dagomari ad avere ragione del Buzzi, arresosi solo ai calci di rigore (5-3), dopo che i regolamentari si erano chiusi sull’1-1. La Supercoppa Interprovinciale è promossa con finalità educative dall’ASD Scuole Sportive, nuova realtà del territorio affiliata all’ente di promozione sportiva MSP, che si impegna a diffondere lo sport tra i giovani come strumento di crescita personale e comunitaria. Entrambe le manifestazioni hanno attirato l’attenzione di centinaia di ragazzi, fra calciatori e tifosi. Non a caso, le finali hanno richiamato un folto numero di spettatori, per una bella cornice di pubblico. E anche la sfida di domani sera non sarà da meno.

Francesco Bocchini