Sciapi sfodera la tripletta. E i Mobilieri volano alto

MOBILIERI PONSACCO3SAN MINIATO BASSO1

MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani, Pisani (40’st Gusti), Marinari, Aliotta, Mancini, Rigirozzo (20’st Marrocco) , Niccolai (42’ st Bicchierini), Taraj . Ficarra.Sciapi(44’ st Puccini). A disp.: Colucci, Biondo, Kapalni,Bracci. All.: Polzella.

SAN MINIATO BASSO: Micheli, Novi (19’pt Passa), Duranti Benvenuti, Colombini Salemmo, Gallina (18’ st Jallow) Taddei Bernardini (24’ st Bucalossi) Giani, Cianchini (18’st Ercoli). A disp. Calugi, Schifano, Neri, Nacci. All.: Bicchieri.

Arbitro: Bernardini di Piombino (Di Legge-Lucca).

Marcatori: Sciapi: pt 7’r e 39 e st 26’; 35’ st Bernardoni r.

Bella entusiasmante partita quella vista al Comunale fra Mobilieri Ponsacco e San Miniato Basso che ha visto prevalere nettamente la squadra di Polzella, dove ha brillato inesorabilmente la stella di Sciapi autore di una strordinaria tripletta, giusta per accaparrarsi il pallone del match con gli autografi. La squadra ospite ha subito l’autorità dei ponsacchini ma ha sicuramente combatutto cercando sempre e comunque di arginare le offensive rossoblù. Partenza esplosiva dei Mobilieri e Rigirozzo e atterrato al 9’ rigore. Scialpi non perdona, ma grazia Micheli un minuto dopo. Il capolavoro tecnico rossoblù è al 39’ fuga fulminate di Geminani in corridoio e cross in corsa, e gran volee in acrobazia di Sciapi è gol da cineteca, applausi unanimi. Il San Miniato osa nella ripresa, ma Ponsacco in ripartenza guadagna il corner, e al 26 le testa volante di Sciapi stampa la palla all’incrocio imprendibile. La volontà degli ospiti non demorde e al 35’ in mischia in area del Ponsacco scaturisce un rigore, che Bernardoni trasforma.

Luciano Lombardi