Scivolone del Seravezza. Brusca frenata in casa

SERAVEZZA 1 ORVIETANA 2

SERAVEZZA (3-4-1-2): Lagomarsini; Mosti, Sanzone, Coly (33’ st Accorsini); Paolieri (24’ st Sava), Greco, Bedini, Raineri (37’ st Bartolini); Lepri (33’ st Cesari); Bocci (24’ st Stabile), Benedetti. (A disp.: Borghini, Turini, Salerno, Sforzi). All. Brando.

ORVIETANA (3-5-2): Rossi; Berardi, Ricci, Mauro; Paletta, Fabri, Sforza (39’ st Pelliccia), Proia (27’ st Esposito), Bologna; Panattoni (27’ st Coulibaly), Caon (39’ st Simic). (A disp.: Formiconi, Congiu, Darboe, Martini, Marchegiani). All. Rizzolo.

Arbitro: El Amil di Nichelino (assistenti Fracasso di Torino e Battan di Trento).

Reti: 42’ pt Mosti (S), 46’ pt Fabri (O); 15’ st Proia (O).

Note: ammoniti Coly (S), Lagomarsini (S) e Fabri (O); angoli 8-7 per il Seravezza; recupero 1’ pt e 5’ st.

SERAVEZZA – Si ferma la striscia positiva del Seravezza che torna a perdere una partita a distanza di più di due mesi dall’ultima volta (non succedeva dall’8 dicembre). Per i verdazzurri è la prima sconfitta del girone di ritorno e dell’anno 2025.

Ad espugnare il “Buon Riposo“ è l’Orvietana che ribalta il Seravezza facendoli perdere il secondo posto in classifica... dove ora si è insediato in solitario il Fulgens Foligno, mentre il Livorno scappa sempre più verso il meritato titolo (adesso è a +13).

I versiliesi si sono un po’ buttati via in questa partita, subendo il gol del pari allo scadere del primo tempo e poi giocando poco nel secondo tempo. La squadra di Brando ha subito due reti, cosa che non era capitata neanche sommando tutte le precedenti ultime sette partite (in cui aveva preso soltanto un gol). E poi fa notizia l’astinenza da gol su azione di bomber Benedetti: la sua ultima rete non su rigore o punizione è datata più di tre mesi fa (nel 6-1 sul Terranuova Traiana del 10 novembre 2024).

Ieri l’Orvietana si è confermata squadra da trasferta. La formazione ospite era senza Caravaggi squalificato e mette Bologna al suo posto. Novità anche in difesa dove capitan Ricci si sposta al centro, tra Berardi e Mauro. Nei padroni di casa invece è out lo squalificato Menghi oltre all’infortunato trequartista Bellini. Prima da titolare per il 2005 Raineri, in fascia sinistra. E poi farà il suo debutto in verdazzurro nel corso della ripresa anche l’ultimo arrivato 2005 Cesari.

La partita inizia subito con ritmi veloci, tanta intensità e azioni da una parte e dall’altra. Attorno alla mezzora gran palla di Proia per Panattoni che prova ad anticipare il portiere in uscita, Lagomarsini ribatte la sfera che arriva a Caon, la cui conclusione a porta vuota termina a lato. Il match allora lo sblocca il Seravezza con Mosti, che fa partire l’azione, serve il 2006 Paolieri e poi va a chiudere la triangolazione insaccando di testa. Gli umbri reagiscono e prima del riposo pareggiano con Fabri che fa tutto da solo, arriva in area e dopo aver difeso bene il pallone trova la girata giusta.

Nella ripresa i ritmi restano alti ma il Seravezza cala di pericolosità. L’Orvietana è messa meglio in campo e ribalta il risultato al quarto d’ora: anche stavolta è protagonista Fabri, che dà il via all’azione liberando Bologna sulla sinistra che supera un avversario e consegna palla all’accorrente Proia che infila il 2-1. Il Seravezza poteva fare di più.