Scivolone della Carrarese con il Frosinone. Azzurri spreconi, all’appello manca un rigore

CARRARESE 0 FROSINONE 1

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino (43’ Oliana), Imperiale; Zanon (63’ Bouah), Zuelli (77’ Milanese), Schiavi, Cicconi; Torregrossa (63’ Cerri), Cherubini (77’ Melegoni); Finotto. A disp. Ravaglia, Fontanarosa, Capezzi, Cavion, Giovane, Belloni, Manzari. All. Calabro.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono A., Monterisi, Bettella, Di Chiara (56’ Marchizza); Koutsoupias (46’ Cichella), Vural (84’ Lucioni), Darboe; Partipilo, Pecorino (60’ Tsadjout), Begic (56’ Kvernadze). A disp. Sorrentino, Ghedjemis, J. Oyono, Canotto, Distefano, Lusuardi, Bracaglia. All. Bianco.

Arbitro: Crezzini di Siena; assistenti Mokhtar di Lecco e Cortese di Palermo; quarto ufficiale Mazzoni di Prato; Var Volpi di Arezzo; Avar Marcenaro di Genova.

Marcatori: 71’ Cichella (F).

Note: spettatori 3628 per incasso di 41709 euro; angoli 4-5; ammoniti Cerofolini, Illanes, Cicconi; recupero 3’ e 4’.

CARRARA – Un’autentica beffa. Non può essere letto che così lo scivolone interno di una Carrarese che ha costruito molto più del Frosinone ma che ha terminato inopinatamente senza punti in tasca. Gli azzurri nel primo tempo hanno dilapidato palle gol preziose e nella ripresa hanno finito per pagare un conto salatissimo sull’unico tiro in porta dei ciociari. Nel mezzo c’è anche un rigore non fischiato che grida vendetta e che non fa che acuire le recriminazioni dei marmiferi. Era una ghiotta occasione in chiave salvezza, per allontanarsi dalla quota della retrocessione diretta, ma ora la strada è ancora lunga e impervia.

La Carrarese è partita bene. Già all’8’ Finotto si è divorato un gol fatto non riuscendo ad intervenire su un cross perfetto di Zanon innescato da Illanes. Dalla distanza Cicconi (25’) e Schiavi (30’) hanno scaldato le mani a Cerofolini ma l’altra enorme palla gol è capitata ancora a Finotto che al 31’ di testa ha centrato l’incrocio dei pali su cross di Cicconi. Finotto, sempre di testa, non è riuscito a infilare in rete neppure al 34’ quando su corner si è ritrovato libero sul secondo palo nell’area piccola. Scampati i tanti pericoli il Frosinone ha avuto un unico guizzo al 35’ con Partipilo che in area ha calciato alto.

Non è cambiato il canovaccio nella ripresa. La Carrarese ha tenuto il pallino del gioco provando qualche conclusione senza fortuna. Al 64’ Zuelli ha lanciato Cherubini in campo aperto colpito da Oyono davanti al portiere. L’arbitro non ha fischiato e il Var non è intervenuto su un rigore apparso netto. Al 71’ su un corner è nato un ’flipper’ impazzito di deviazioni con palla capitata a Cichella che ha segnato a sorpresa il gol del vantaggio. La Carrarese non si è più ripresa e i cambi non l’hanno aiutata a risollevarsi contro un Frosinone che si è difeso con raziocinio.

Gianluca Bondielli