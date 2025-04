Sconfitta amara per Consonni: playoff a rischio dopo la gara col Ghiviborgo

Giocatori stremati a fine gara, per una prestazione più che buona ed una sconfitta che brucia e diventa decisiva per i playoff. Deluso per il risultato, mister Luigi Consonni nel post-partita la commenta così.

"Dispiace aver perso, anche se la nostra è stata una signora prestazione, contro una squadra forte e organizzata come il Ghiviborgo. Purtroppo, sia per sfortuna che per alcuni errori, torniamo a casa senza punti, ed ora il nostro destino non dipende solo da noi, com’era prima di questa gara. Se infatti dovevamo vincere due partite per centrare i playoff, ora potrebbe non bastare battere il Siena domenica prossima, ed è questo il vero rammarico".

"I ragazzi però hanno dato tutto – continua il mister –, ma non è su questa sfida che dobbiamo recriminare, ma sui troppi punti lasciati per strada contro avversari molto meno tosti, punti che finiscono per pesare sulla nostra classifica. Del resto ogni confronto fa storia a sè, e contro il Ghiviborgo abbiamo giocato col piglio giusto, soprattutto nella ripresa. Nonostante l’inferiorità numerica siamo infatti andati vicinissimo al tre a tre, ed il risultato di parità sarebbe pure stato quello più giusto, per ciò che si è visto in campo, per come la squadra ha reagito e per aver dimostrato di non voler mollare. Ripeto, ora purtroppo il nostro destino non dipende solo da noi, domenica siamo obbligati a vincere e daremo tutto, poi vedremo".