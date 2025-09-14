Sconfitta casalinga per i bresciani, ultimi. Il Lumezzane resta ancora a zero . Battuto in rimonta dalla Triestina

Non bastano al Lumezzane uno splendido primo tempo e il vantaggio firmato da Malotti su rigore poco prima dell’intervallo. Nella ripresa la squadra di Paci sciupa qualche occasione di troppo e deve subire il ritorno della Triestina, che con un ravvicinato uno-due ribalta il risultato e conquista una vittoria preziosa nella lotta per la salvezza. Grande delusione per i rossoblù, che nella gara da non sbagliare incassano la quarta sconfitta di fila e si trovano in un momento delicatissimo, obbligati a trovare quella svolta che non può più tardare.

Il primo tempo della sfida del “Saleri“ è di marca valgobbina. I locali sciupano diverse palle-gol e riescono a segnare solo al 45’ grazie ad un rigore di Malotti. Al giro di boa i rossoblù mancano il 2-0 con Rolando e Caccavo e vengono impietosamente puniti da Moretti e Vertainen, che firmano il sorpasso decisivo, trafiggendo l’incerta difesa rossoblù.