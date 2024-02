Sconfitta contro il Lentigione, che parte in vantaggio. La festa per l’autorete dei padroni di casa dura solo pochi minuti. Mezzolara, non basta il rigore di Alessandrini. La squadra di Togni sempre più in crisi Il Mezzolara perde 3-2 contro il Lentigione, complicando la situazione in classifica. La squadra rischia la retrocessione dopo 20 anni in serie D.