Sconfitta dopo un bel filotto di risultati. La Baldaccio scivola in casa

Baldaccio Bruni

0

Scandicci

1

BALDACCIO BRUNI: Ubirti, Piccinelli, Pedrelli, Russo, Beretti, Bruschi, Perfetti, Mambrini, Boriosi, Mercuri, Ceppodomo. All. Palazzi.

SCANDICCI: Fedele, Frascadore, Dodaro, Guidelli, La Rosa, Sabatini, Caggianese, Gasparini, Del Pela N., Sinisgallo, Poli. All. Taccola Mirko.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Rete: 66’ Sabatini.

ANGHIARI – Si deve fermare, sconfitta di misura, la Baldaccio Bruni che dopo aver frenato la Colligiana nel turno precedente, scivola in casa contro uno Scandicci primo della classe che in Valtiberina mette a referto l’ottava vittoria consecutiva. Una prova di forza se ma ce ne fosse bisogno per i blues sempre più primi in classifica che approfittando del passo falso della Colligiana (sconfitta 3-2 dalla Rondinella Marzocco), allungano in classifica portando a 8 i punti di vantaggio sul secondo posto. La Baldaccio con la sua organizzazione davanti al proprio pubblico prova ad arginare la capolista che, cinica come non mai, sfrutta l’occasione capitata a Sabatini nella ripresa per sbloccare il risultato. La rete arrivata al 66’ ha deciso l’incontro costringendo la Baldaccio a rallentare il proprio cammino tuttavia senza scombussolare più di tanto la classifica. I biancoverdi infatti, complice anche il passo falso della Castiglionese, restano a tre punti dal quinto posto che vorrebbe dire accesso ai playoff al termine della regular season. Nessun dramma quindi in casa biancoverde. Domenica prossima trasferta in casa della Lastrigiana per i ragazzi di Palazzi in quello che sarà proprio uno scontro diretto contro un avversario che vanta un solo punto in più e l’ambizione di salire ancora per entrare tra le prime cinque di questo girone B del campionato di Eccellenza.