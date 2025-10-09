Sconfitta ed eliminazione in Coppa Italia. Grifone peccato, è ’saltato’ un obiettivo
I biancorossi allo ’Zecchini’ cedono il passo all’Unipomezia che va in gol con Nunes De Cunha. Attacco poco preciso
Clamoroso allo "Zecchini". Il Grosseto, nel secondo turno di Coppa Italia, viene eliminato dall’Unipomezia al termine di una gara che ha visto la squadra di casa uscire dalla manifestazione provocando una grande delusione tra i sostenitori locali. Mister Indiani, come è sua abitudine, manda in campo una formazione innovativa rispetto al passato con il debutto, tra l’altro, del difensore Montini, da poco arrivato in Maremma.
Ospiti molto abbottonati con Okojie unica punta. Parte subito forte il Grosseto che si rende pericoloso, prima con Riccobono poi con Benedetti che sbaglia a tu per tu con il portiere Gariti.
Al 18’ gli ospiti vanno vicino al vantaggio. Okojie si presenta tutto solo, difesa biancorossa un po’ distratta, davanti a Cardelli il quale compie un ottimo intervento deviando in angolo la conclusione dell’attaccante laziale. La manovra dei padroni di casa è caratterizzata da numerosi errori in fase di impostazione, anche se i biancorossi mantengono il predominio territoriale. Al 38’ Riccobono si coordina bene da fuori area e tira, ma il pallone esce di poco a lato. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.
In avvio di ripresa gli ospiti appaiono più motivati mentre i padroni di casa non riescono ad incidere. Le squadre si allungano e al 17’ il Pomezia passa in vantaggio. Azione personale di Giannini sulla fascia destra e assist al centro per Nunes De Cunha che insacca con la difesa biancorossa ancora incerta.
Passato in svantaggio il Grosseto effettua tre cambi cercando di trovare la via della rete. Il Pomezia cerca di difendere il vantaggio mentre il Grosseto si getta in avanti, ma lo fa in maniera confusionaria. Nel finale di tempo è Ampollini che da buona posizione spara alto. Nonostante l’assalto finale dei padroni di casa sono i laziali ad ottenere il passaporto per il terzo turno della manifestazione tricolore.
GROSSETO: Cardelli, Santarelli (25’ st Guerrini), Sacchini (18’ st Marzierli), Disanto, Riccobono (18’ st Gerardini), Bacciardi, Montini (1’ st Ampollini), Benedetti, Gonnelli, Fiorani (18’ st Sabelli), Sartorelli. A disp: Romagnoli, Dierna, Lorenzini, Ferronato. All. Indiani
UNIPOMEZIA: Gariti, Suffer, Nunes De Cunha, Marianelli (34’ st Ippoliti), Gemini, Pettorossi, Amadio, Morelli, De Santis, Okojie, Giannini. A disp: Pierandrei,D’Este, Forner Fernandez, Esposito, Attili, Eulisi, Bordi, Binaco. All: Casciotti
Arbitro: Arnese di Teramo ( Pone-Cafisi)
Rete: 17’ st Nunes De Cunha
Note. Ammoniti Santarelli (G), Marinelli (P), Gariti (P). Angoli: 8-2 per il Grosseto. Recupero: 1’ e 4’.
P.P.
