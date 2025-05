Sconfitta in semifinale playoff contro il Ravenna: le reazioni di Collacchioni e Polvani

Dopo la sconfitta contro il Ravenna in semifinale playoff, maturata dopo i tempi supplementari, a presenziare in sala stampa è Lorenzo Collacchioni, vice di Alberto Villa: "La prestazione odierna è stata positiva – ha esordito l’ex difensore –. Naturalmente più il tempo scorreva e più avevamo urgenza di segnare, perciò abbiamo cambiato modulo prima del secondo tempo supplementare e purtroppo, al rientro in campo, c’è stato l’episodio della rete che ci ha tagliato le gambe. Parlando dell’annata in generale, ci sono stati alti e bassi e questi, soprattutto nell’ultimo mese, hanno influito anche sul piazzamento in chiave playoff. Su questa gara non ci sentiamo di recriminare nulla ai ragazzi che hanno dimostrato di tenere all’obiettivo dei playoff".

Stessa lunghezza d’onda anche nelle parole del vice capitano Lorenzo Polvani. "C’è dispiacere perchè abbiamo giocato un’ottima partita per novanta minuti e oltre. A deciderla, ai supplementari e con tanta stanchezza da entrambe le parti, sono stati i dettagli. Complimenti al Ravenna. Siamo rammaricati perchè il quinto posto finale ci sta un po’ stretto, ci tenevamo a fare bene ai playoff e penso che stasera abbiamo dimostrato di essere una formazione con delle qualità importanti".