Sconfitta indolore. Blitz del Trodica. Ma Tolentino va avanti

: Frascarelli, Tarquini (16’ st Papini), Salvucci, Strano, Giuggioloni, Di Biagio, Mariani (24’ Rovazzani), Rozzi, Pietrani (43’ st Fontana), Dolciotti (16’ st Alberioni), Moscati (24’ st Romoli). All Passarini.

TRODICA: Febbo, Tomassini, Gabrielli (16’ st Violini), Bellusci, Passalacqua, Panichelli (1’ st Ciaramitaro), Misuraca, Gobbi, Salvucci (16’ st Cognigni), Costa Ferreira (27’ st Bugaro), Bonvin (16’ st Spagna). All Buratti.

Abritro: Eletto di Macerata.

Reti: 5’ Tomassini, 42’ Costa Ferreira, 15’ st Moscati.

Note: prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa dello sciatore Matteo Franzoso. Spettatori: 400 circa Corner: 2-7.

Il Tolentino esce sconfitto ma si qualifica ai quarti in virtù della vittoria colta all’andata. Partono forte gli ospiti, al 2’ errore in impostazione di Frascarelli, ma Strano salva sulla linea. Il Trodica al 5’ passa a condurre, sugli sviluppi di un corner stacca Tomassini e batte Frascarelli. Al 23’ prima opportunità per i cremisi con il tiro di Salvucci da distanza ravvicinata, deviato in corner. Trodica vicinissimo al raddoppio al 27’, cross insidiosi di Salvucci e Bonvin di un soffio non arriva a deviare la sfera a centimetri dalla porta. Gli ospiti insistono e trovano il raddoppio al 42’, azione sulla sinistra di Tomassini che mette al centro, dove trova Costa Ferreira che conclude e fa 0-2. Ripresa. Il Tolentino non demorde e accorcia le distanze al 15’, gran fendente di Moscati che batte Febbo. Ancora cremisi pericolosissimi, stavolta è il turno di Pietrani che conclude di destro ma centra il palo. Al 39’ il Trodica ha una palla invitante in area ma la difesa si salva in qualche modo e allontana la sfera. Frascarelli poi è decisivo sul tiro di Spagna a salvare i suoi.

Marco Natalini