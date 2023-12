"Sconfitta per la Sinalunghese al 93': Cellai decisivo"

SIGNA

3

SINALUNGHESE

2

SIGNA: Crisanto, Bianchi, Nencini S., Diegoli, Tempestini, Franzoni, Giuliani, Munno, Cellai, Coppola, Alesso.

Panchina: Fethau, Colzi, Bezzini, Ceccarelli, Becagli, Somfah, Innocenti, Sapienza. Allenatore Scardigli.

SINALUNGHESE: Marini, Canapini, Corsetti, Salvestroni, Ferrante, Ibojo, Ajdini, Viligiardi, Iasparrone, Bucaletti, Bencini.

Panchina: Riccio, Celestini, Chiti, Ghini, Cicali, Piccardi, Pinsuti, Fiaschi, Landi. Allenatore Pezzatini.

Arbitro Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia.

Reti: 3’ Iasparrone, 47’ Diegoli, 61’ rig. Cellai, 90’ Fiaschi, 93’ rig. Cellai.

SIGNA – Seconda sconfitta consecutiva per la Sinalunghese che sul campo del Signa cede al terzo minuto di recupero della ripresa con enorme rammarico. Andando con ordine, la formazione di Pezzatini aveva iniziato bene passando avanti con il giovane centravanti Iasparrone che al 3’ portava avanti i suoi al termine di una bella azione di Bencini. Nel primo tempo non succede molto altro. Tutto cambiava nella ripresa con il Signa che saliva di tono e segnava il gol del pareggio con Diegoli che era il più rapido ad avventarsi subun pallone parato da Marini dopo un colpo di testa di Cellai in mischia al 49’. Il gol del pareggio galvanizzava i locali che raddoppiavano al 60’ con un rigore di Cellai concesso dall’arbitro per un atterramento subito da Alesso. Pezzatini cercava di risolvere la situazione con una serie di cambi mandando in campo Cicali, Chiti e Fiaschi. La mossa otteneva il risultato perché dal 75’ in poi i rossoblu conducevano la gara e sfioravano il gol in almeno tre occasioni. Il pareggio arrivava al 90’ con il Fiaschi al suo debutto in Eccellenza che raccoglieva un servizio rasoterra di Viligiardi, 2-2. All’ultimo pallone del match altro un rigore, quantomeno dubbio, con Cellai che batteva ancora Marini.