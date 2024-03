"Sconfitta pesante per lo Spezia Women contro l'Ivrea: 4-0 in Piemonte"

Ivrea

4

Spezia Women

0

IVREA: Belotto, Boccardo, Sala, Poltronieri, Dreon G., Ambrosi, Ruggeri, Dreon M., Mussano, Ancona, Montecucco. (A disp: Mognol, Pipicella, De Margherita, Trabucco, Gonnet, Giachetto, Gennari, Mantello) All: Pitzalis

SPEZIA: Aliquò; Barraza, Monetini, Lehmann, Duce; Dezotti, Ciccarelli (65’ Passalacqua), Manea (60’ Lombardo), Lovecchio (55’ Sansevieri), Vacchino (70’ Scucka), Buono (46’ Del Freo). (A disp: Maarouf, Danci). All. Benfari.

Arbitro: Garbo di Monza (Tuccillo di Moncalieri e Riggio di Nichelino)

Reti: 10’ Montecucco, 18’ Mussano, 32’ autogol Duce, 76’ Ambrosi

IVREA – Sconfitta pesante per le aquilotte in Piemonte in un match che poteva valere il quinto posto. Un ko peraltro con alcune attenuanti: il campo pesante (benchè sintetico), il freddo intenso che ha creato non pochi problemi, poi i soliti errori difensivi e un’autorete. Lo Spezia può anche recriminare su una traversa colpita sull’1-0, a risultato ancora aperto. Il ko getta qualche ombra sulla situazione in classifica: pur con due partite ancora da recuperare, le aquilotte devono raggiungere la salvezza e concentrarsi sull’obiettivo Coppa Italia, fondamentale per il patron Conte. Domenica arriva il fanalino di coda Livorno, occasione per fare punti. Risultati: Vittuone-Doccia 2-3, Azalee-Monterosso 5-0, Tharros-Moncalieri 0-2, Lumezzane-Caprera 9-1, Baiardo- Meda 1-4, Orobica-Pro Sesto 2-0, Livorno-Roma 1-3.

Classifica: Orobica 48 punti, Lumezzane e Moncalieri 47, Azalee 41, Ivrea 34, Monterosso 30, Meda 29, Pro Sesto 28, Roma 25, Baiardo 24, Spezia e Tharros 22, Vittuone 12, Doccia 7, Caprera 6, Livorno 3.

Marco Zanotti