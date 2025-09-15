Sconfitta rocambolesca a Treviglio: partita ricca di sorpassi e controsorpassi. Succede di tutto, Progresso beffato

TREVIGLIO (Bergamo) Rocambolesca e immeritata sconfitta in terra bergamasca per il Progresso di Mattia Graffiedi che, sul campo della diretta rivale per la salvezza Trevigliese, cade 4-3 al termine di un match pirotecnico.

I padroni di casa partono fortissimo e, dopo appena quattro giri di orologio, riescono a trovare il vantaggio: Rubagotti fa il vuoto sulla sinistra e mette in mezzo per l’accorrente Ruggeri che, con un preciso colpo di testa, non lascia scampo a Roccia. Metabolizzato il gol del quasi immediato svantaggio, i rossoblù iniziano a premere e, al 6’, una conclusione da fuori di Maltoni fa letteralmente la barba al palo. Al 22’, la band di Graffiedi va nuovamente vicinissima al pari con un violento tiro di Maltoni che, dopo aver colpito il palo, non viene ribadito in rete a porta vuota da Mascanzoni. Sul finire del primo tempo è ancora una volta il numero 9 ospite a non riuscire a spedire in rete una respinta corta del portiere avversario su un bel destro di Stellacci.

Nella ripresa, il Progresso rientra in campo con il chiaro intento di riequilibrare la sfida e, al 2’, Cestaro fa 1-1 di testa su perfetto corner del neo-entrato Sansò. Passano due minuti ed i rossoblù si portano addirittura in vantaggio con con un missile di Maltoni su assist di Bonetti che si infila all’angolino. Al 18’, dopo un paio di miracoli del portiere locale su Sansò prima e Bortolotti poi, la Trevigliese trova il pareggio: sugli sviluppi di un corner, il solito Ruggeri si libera bene della marcatura e, con un bel colpo mancino, gonfia la rete. Neppure il tempo di rimettere la palla al centro che, due minuti più tardi, il Progresso si riporta avanti con un gran sinistro di Mascanzoni che fulmina il portiere. Ma, in questa incredibile e pirotecnica partita, sono ancora una volta i padroni di casa, 180 secondi più tardi, a trovare il 3-3 con un velocissimo contropiede finalizzato in semi-rovesciata da Ottini. Al 41’, dopo una clamorosa occasione dello scatenato Maltoni (scheggiato l’incrocio dei pali), la Trevigliese trova il gol del definitivo 4-3 con Principe che, sugli sviluppi di un velocissimo contropiede generato da un possibile rigore non concesso agli ospiti, batte Roccia e regala così ai suoi una fondamentale vittoria in chiave salvezza.