Sconfitto il Camerino. Ripartenza fatale di Thiam

: Spitoni, Barilaro, Corazzi, Scotini (36′ st Cicci), Di Luca, Ferretti, Frinconi (20′ st Jacchetta), Recchioni, Raponi (10′ st Maccioni), Martellucci (10′ st Gubinelli), Marchionni. All. Giacometti.

MONTURANO: Sandroni, Adami, Fabi, Bracalente, Finucci, Muzi, Panichi, Santarelli, Thiam (30′ st De Carolis), Capiotti (10′ st Milozzi), Ripa. All. Poggi.

Arbitro: Esposito di San Benedetto.

Rete: 28′ st Thiam.

Partita equilibrata quella disputata sul bellissimo terreno di gioco camerte, decisa nella ripresa da una ripartenza ospite che sorprende la retroguardia sfruttando al meglio le doti fisiche e atletiche di Thiam. La gara, infatti, inizia sui binari del “botta-risposta”, ma le occasioni da rete vere e proprie sono poche fino all’intervallo. Il Camerino, pericoloso con Scotini, chiude in crescendo il primo tempo, anche se rischia di subire il gol nel finale sugli sviluppi di un corner: Martellucci respinge sulla linea un tiro di Finucci.

Dopo il riposo la formazione di casa cambia la linea d’attacco rafforzandola anche con l’ingresso di Jachetta. La pressione dei locali aumenta, però, quasi a sorpresa, sono i ragazzi del Monturano a portarsi in vantaggio. È il 28’, il gioco è fermo nella metà campo ospite, pronti via, lungo lancio a cercare Thiam che in velocità supera il difensore e appoggia nell’angolino un preciso rasoterra. Il tecnico Giacometti getta nella mischia pure Cicci che quasi subito ha la palla del pareggio, a seguito di un’indecisione del portiere Sandroni, il quale però riesce a metterci una “toppa” e a salvare il risultato. Nel finale, infatti, succede poco, con la formazione allenata da Poggi capace di neutralizzare l’offensiva camerte.

m. g.