Scontri allo stadio di Montespertoli. Identificati sette tifosi viareggini

I tafferugli avvenuti mercoledì sera in terra fiorentina, allo stadio “Molino del Ponte“ di Montespertoli, con parte della tifoseria ultras del Viareggio coinvolta, hanno lasciato il segno. Immagini bruttissime quelle che si sono (intra)viste anche dalle riprese televisive (la partita era in diretta YouTube) e che hanno consentito alle forze dell’ordine l’immediata individuazione delle persone coinvolte, alcune ben visibili essendo state inquadrate a visi scoperti. Sarebbero 7 i supporters viareggini già identificati. Mentre i feriti "lievi" del Montespertoli sarebbero tre fra i quaranta e i sessant’anni. Sulla pagina facebook ufficiale del Montespertoli è stato emesso un comunicato per aiutare le forze dell’ordine nella ricostruzione dei fatti con ricerca di ulteriori video e foto. Nei commenti ovviamente prevale lo sdegno e l’amarezza per qualcosa che non sarebbe dovuto succedere. E non esite alcun motivo scatenante, che sia sfottò verbale o provocazione, che tenga per giustificare una tale violenza. Si parla infatti di “tirapugni“, “manganelli“ e “cinghiate“, e di "un ricoverato in pronto soccorso con grumo di sangue in testa, curato con 11 punti di sutura".

La società del Viareggio ha fermamente condannato tali episodi di violenza, emettendo ieri mattina questo comunicato ufficiale: "La società Viareggio Calcio Mpsc condanna fermamente e prende le distanze da ogni forma di violenza, in quanto contraria ai principi fondamentali e ai valori che la società vuole trasmettere e che il gioco del calcio deve promuovere. In merito ai fatti accaduti nella giornata di ieri (mercoledì, ndr), la società auspica l’intervento delle autorità competenti affinché vengano accertate con chiarezza le dinamiche e le responsabilità".

Un altro aspetto che ha fatto immensamente male nell’accaduto è il fatto che ad assistere a queste inaudite scene di violenza fisica ci fossero anche tanti bambini e ragazzini, rimasti scioccati ed impauriti da ciò che i loro occhi hanno dovuto vedere, ricevendo l’esempio peggiore che si potesse dar loro. "L’unica cosa che mi è rimasta nel cuore sono gli occhi impauriti di alcuni bambini e tanta amarezza; il calcio è un’altra cosa" racconta una mamma.