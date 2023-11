Scontro d’alta classifica. Carrarese, caccia al poker. Trasferta di prestigio al ‘Renato Curi’ di Perugia

Oggi alle 18,30 trasferta di grande prestigio per la Carrarese al “Renato Curi“ di Perugia in uno scontro di alta classifica che attualmente vale il terzo posto. Ci arrivano leggermente meglio gli azzurri di mister Dal Canto che vengono da tre vittorie filate e proprio la scorsa giornata hanno superato in classifica il grifone che a sua volta ha racimolato 4 punti nelle ultime 3 uscite. In casa, però, il Perugia è ancora imbattuto (3 vittorie e 3 pareggi) e sa farsi rispettare. La Carrarese è partita per l’Umbria senza Di Gennaro (contusione alla caviglia) ed il suo posto verrà preso da Coppolaro, schierato come braccetto di destra, con Illanes spostato al centro della difesa.

Pienamente recuperati Cicconi e Schiavi, mister Dal Canto deve decidere se schierarli o meno dall’inizio o ripartire con Zuelli e Belloni. "Belloni ha fatto bene le ultime gare da quinto ed è una garanzia – ha spiegato il tecnico veneto –. Cicconi, lo conosciamo tutti, ha grande talento e classe. I due dovrebbero mischiarsi nelle caratteristiche, uno prendere un po’ più di intraprendenza e l’altro un po’ più di tigna, per arrivare in B perché la C la fanno a occhi chiusi. Niccolò l’ho preso per fare il centrocampista ma mi sembra che ad oggi gli piaccia più riproporsi come laterale, ruolo sempre fatto in carriera. Anch’io lo vedo meglio in binario da quinto che da opposto. Crossa quasi sempre saltando di mezzo metro l’uomo. Cicconi è più fantasioso ed offensivo nell’interpretazione del ruolo che è un po paradossale perché l’altro nasce attaccante. Con due giocatori così posso scegliere a occhi chiusi. Su Schiavi dovrò valutare la sua tenuta ma non ho assilli perché Zuelli ha dimostrato di essere all’altezza".

Tra i convocati torna l’attaccante Giannetti mentre restano fuori per infortunio Capezzi, Grassini e Morosini.