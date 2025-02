Scontro d’alta classifica. Vince l’Azzurra Colli . Frena il Casette Verdini

Azzurra Colli 2 Casette Verdini 1

AZZURRA COLLI: Filiaci, Rinaldi, Felicetti, Sabatini, D’Amicis, Filipponi, Pampano (39’st Ciotti), Regnicoli (46’st Caponi), Spadoni (16’st Acciarri), Valentini (29′ st Liberati), Vallorani. All. Vagnoni.

CASETTE VERDINI: Carnevali, Telloni, Ferrari, Lami (34’st Poloni), Menchi, Ciurlanti, Gentilucci (23’st Del Brutto), Moschetta, Latini, Giaccaglia, Moglianesi (11’st Pagliari). All. Lattanzi.

Arbitro: Mancini di Ancona

Reti: 2’ e 11’ Pampano, 31’ rig. Giaccaglia

Il Casette Verdini è sconfitto nello scontro diretto in casa dell’Azzurra Colli e frena la corsa, ma resta al quinto posto. Il successo permette ai piceni di rimanere in terza posizione. Al 2’ locali in vantaggio con Pampano che all’11 concede il bis per il raddoppio. Il Casette Verdini accorcia le distanze con il rigore conquistato da Latini e realizzato da Giaccaglia. Nella ripresa la squadra ospite prova a forzare la mano per trovare il pareggio, ma nel finale rischia addirittura di subire la terza rete e alla fine deve arrendersi.