Scontro diretto al Muzi: il tecnico Rigucci col dubbio Bartolozzi. Sangio, la salvezza passa per Orvieto. Rotondo e Benucci guidano l’attacco

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese gioca questo pomeriggio ad Orvieto una partita molto importante per le ambizioni salvezza. I ragazzi di Rigucci, infatti, affrontano l’11 biancorosso di Antonio Rizzolo avanti in classifica di un solo punto, in piena zona play-out, ma reduce da un filotto di risultati molto importanti che ha permesso di guadagnare ben 10 dei 12 punti a disposizione delle ultime quattro settimane. Sarà tutt’altro che scontato far la voce grossa al "Luigi Muzi" ma dovrà essere obiettivo di Baldesi e compagni tentare il tutto e per tutto per portare a casa un successo che sarebbe di vitale importanza non soltanto per sorpassare il gruppo ternano ma per avvicinarsi, piuttosto sensibilmente, alla quota dei 40-41 che significherebbe salvezza diretta. La ricetta è una sola per cercare di tornarsene a casa con un bel sorriso e il tecnico azzurro non ha dubbi: "Affrontiamo una formazione che ha fatto più punti di tutte nell’ultimo mese e questo già fa capire che tipo di incontro andremo a giocare. Come possiamo averla meglio dell’avversario? Con il coltello tra i denti, adottando lo stesso atteggiamento delle ultime settimane perché quando giochi al cospetto di un avversario del tuo pari valore deve emergere l’aspetto caratteriale, la voglia di vincere".

La situazione infortuni lo preoccupa fino a un certo punto: "Ormai ci sono abituato, tutte le settimane ho fuori tre-quattro giocatori non certo per pochi giorni ma per tante settimane. Ogni domenica chiudiamo con almeno sei under in campo, ciononostante abbiamo comunque fatto risultato". L’allenatore azzurro confermerà molto probabilmente il 3-5-1-1 col dubbio legato a Bartolozzi – in preallarme c’è Di Rienzo – e Max Benucci a supporto di Rotondo che sta vivendo un grande momento di forma.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

ORVIETANA (4-3-3): Marricchi; Manoni, Congiu, Labonia, Lorenzini; Greco, Mafoulou, Proia; Fabri, Marsili, Santi. All. Rizzolo.

SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Timperanza, Farini, Antezza, Masetti; Di Rienzo, Massai, Baldesi, Romanelli, Gianassi; Benucci; Rotondo. All. Rigucci

Arbitro: Bruschi di Ferrara.

Massimo Bagiardi