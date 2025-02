Scontro diretto. Terranuova cerca l’impresa bis

È previsto il pubblico delle grandi occasioni quest’oggi al Mario Matteini, per l’attesa partita in salsa valdarnese tra Terranuova Traiana e Aquila Montevarchi. I tagliandi per il settore ospiti sono andati sold out e l’atmosfera è già elettrica. I biancorossi sono in cerca di punti e ancora gasati dal 2-1 allo Zecchini. "Mi aspetto una bella partita - ha spiegato l’allenatore Marco Becattini - e noi la prepareremo come abbiamo fatto con il Grosseto, con la differenza che veniamo da una vittoria e da un cambio importante di atteggiamento. La sfida sarà con noi stessi, per mantenere lo stesso livello di concentrazione". Becattini ha poi ripercorso la gara di andata disputata al Brilli Peri dove, dopo un dominio del Terranuova per 80 minuti, i cugini di Montevarchi sono riusciti a spuntarla mettendo a segno 5 gol in totale. "Il match di andata - ha sottolineato il tecnico biancorosso - deve servirci da lezione: non dobbiamo disunirci perché basta veramente poco per passare dalle stelle alle stalle. Forse in alcune occasioni abbiamo peccato di presunzione, grazie all’onda positiva dello scorso anno, e quando siamo sotto vogliamo reagire immediatamente esponendoci un po’ troppo. La disponibilità mentale al sacrificio è un aspetto da cui il Terranuova non può prescindere in questa categoria. Se lo facciamo per una partita non serve a niente, c’è bisogno di continuità". Tanti gli ex rossoblu che oggi saranno presenti, tra campo di gioco e panchina: Dini, Cappelli, Senzamici, Zhupa, per non parlare di Mannella e di Lischi. Privitera assisterà alla partita dalla tribuna, mentre Petrioli torna ad occupare l’out di sinistra. Per il resto, rosa al gran completo e morale altissimo.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)

(4-4-2): Timperanza; Bega, Saitta, Senzamici, Petrioli; Mannella, Marini, Tassi, Degl’Innocenti; Zhupa, Iaiunese. A disp.: Morandi, Lischi, Cappelli, Massai, Sacconi, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini

Arbitro: Prencipe di Tivoli (Bono-Palma)

Francesco Tozzi