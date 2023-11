"Scontro Salvezza: Poggio a Caiano e Csl Psc in Lotta per l'Elite"

Scontro salvezza stamani nel campionato Giovanissimi Elite per il Poggio a Caiano. Alle 11 al Martini i medicei attendono il Venturina, formazione anch’essa in piena lotta per restare nell’Elite, che si ritrova un punto sotto i padroni di casa di mister Del Bianco. Passando all’alta classifica, il Coiano Santa Lucia Prato Social Club, sesta forza del massimo campionato di categoria, è atteso alle 11.30 dalla trasferta sul campo dei Giovani Fucecchio. Anche in questo caso parliamo di uno scontro diretto, visto che i padroni di casa sono quarti con tre punti di vantaggio sui biancazzurri. Vincere per il Csl Psc significherebbe piazzare l’aggancio ai bianconeri. I match rinviati la passata settimana saranno recuperati il 13 dicembre.