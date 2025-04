Scontro salvezza tra Bagnara e JCR Juvenilia nel girone M di Seconda Categoria

Scontro diretto per evitare i playout, nel girone M di Seconda Categoria, al Comunale di Bagnara di Leonardo Lanzoni (in foto) tra i locali e il JCR Juvenilia, appaiati in classifica al 12º posto e, se finisse così il campionato, anche avversari nei prossimi spareggi salvezza. Ma i ravennati, con un successo, potrebbero provare a raggiungere Riolese o Borgo Tuliero, al momento salvi ma non così distanti. In vetta, archiviata la promozione della Stella Azzurra, c’è lotta per conquistare la miglior posizione possibile in vista dei playoff: praticamente certe le quattro candidate: Brisighella, Centro Erika, Vis Faventia e San Rocco. Quest’ultimo impegnato proprio a Brisighella per evitare che il distacco vada oltre i 7 punti. Nel girone N ancora tutto da definire: la capolista Polisportiva 2000 ha l’ultimo vero ostacolo verso la promozione. Infatti, gli adriatici ospitano la Fiumanese, terza mentre la Stella Rossa farà visita al Valmontone, ultimo. Programma Seconda Categoria (25ª giornata, ore 16,30). Girone M: Bagnara-Jcr Juvenilia, Centro Erika-B. Tuliero, Riolese-Psp Imola, San Rocco-Brisighella, Santagata Sport-S. Potito, Sesto Imolese-Vis Faventia, St. Azzurra Zolino-Sp. Valsanterno. Girone N: Pol. 2000-Fiumanese, P. Fuori-Mezzano, P. L. Reda-Gs Romagna, P. Marina-F. Zarattini, Real-Dep. Roncadello, Valmontone-St. Rossa, Vita-Low Street.

u.b.