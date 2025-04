Scuola Basket Arezzo trionfa e sfiderà San Miniato nei playoff per la promozione in B nazionale

La Scuola Basket Arezzo vince anche l’ultima partita della seconda fase e pesca, dunque, San Miniato come avversaria nei prossimi playoff per la promozione in B nazionale. Contro la Junior Casale al PalaEstra, l’inizio è tutto in salita per gli amaranto, che però trovano anche stavolta la forza per reagire e conquistano il sesto successo consecutivo, e il sesto posto finale nel raggruppamento, con il punteggio di 97-79.

L’avvio di gara è a favore dei piemontesi, che segnano con regolarità dall’arco totalizzando ben 31 punti nel solo primo quarto. Per la Sba si fa subito male Prenga, un infortunio che toglie una pedina importante a coach Fioravanti, con la speranza che possa recuperare per l’inizio dei playoff. Nel secondo parziale Bischetti e Iannicelli tengono a galla Arezzo, che però continua a far fatica a contenere gli ospiti. All’intervallo lungo il tabellone recita 48-55 per Casale, ma nel terzo quarto, come spesso accade, la Sba parte col piede giusto: un break di 7-0 rimette subito la sfida in parità, poi nel finale di frazione la Bc Servizi opera il primo sorpasso della sfida e non si volta più indietro, dilagando poi negli ultimi dieci minuti, quando Casale si inceppa totalmente (solo nove punti realizzati dagli ospiti nell’ultimo quarto) complice anche l’intensità difensiva degli amaranto.

Nei minuti finali, con la vittoria in ghiaccio, c’è spazio anche per i giovani Nica, Marcantoni e Fabrizi. Migliori realizzatori amaranto Bischetti con 21 punti e Dal Pos con 16. Ora si attende la data ufficiale di gara 1, che Arezzo giocherà sul parquet di San Miniato. La serie sarà al meglio delle tre sfide.