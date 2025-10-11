Se la trasferta mette un po’ di brividi. Ascoli-Pontedera, confronto in numeri

I numeri sembrerebbero non lasciare scampo per la trasferta di domani. Confrontando i dati di queste prime 8 giornate, si vede infatti che sono nettamente sbilanciati dalla parte dell’Ascoli. Che ha conquistato due volte e mezzo i punti del Pontedera, 20 a 8, che nonostante il terzo posto in classifica è l’unica squadra ancora imbattuta mentre i granata hanno perso la metà degli incontri disputati, 4 su 8, che ha di gran lunga la difesa più ermetica del girone con un solo gol al passivo (preso per sbaglio al 94° dal Bra nell’ultima gara disputata) mentre il Pontedera con 14 reti alle spalle ha la seconda difesa più perforata del girone (peggio ha fatto solo la Juventus Next Gen, che di reti ne ha incassate 16) con una media di quasi due gol subiti ad incontro, e infine, in tema di reti segnate, i bianconeri ne hanno totalizzate più del doppio di quelle dei granata, 15 a 7. La squadra di Tomei ha messo a referto sei successi, con gli ultimi cinque che rappresentano ancora la striscia in atto. Il primo delle serie, a Perugia, 2-0 alla quarta giornata, poi ci sono stati nell’ordine il 3-0 a Livorno, il 3-0 in casa col Pineto, l’1-0 a Sassari e, nel turno precedente, il 4-1 interno al Bra.

Completa il quadro dei trionfi il 2-0 a Terni alla seconda giornata. A dare uno spiraglio di speranza alla squadra dell’ex Leonardo Menichini – il 71 enne tecnico granata ha vestito la maglia dell’Ascoli per 77 partite – c’è il fatto che i due pareggi in tabellino sono arrivati entrambi al Del Duca, ed entrambi senza reti: con la Pianese al primo turno e con la Juventus Next Gen alla terza giornata.

L’impressione però è che adesso, col trascorrere delle giornate, l’Ascoli abbia trovato ritmo e gioco dando forza a tutte le sue elevate potenzialità. Intanto con il suo 4-2-3-1, modulo che fino a prima di Gubbio aveva adottato anche il Pontedera ma che adesso dopo la buona prova in Umbria potrebbe essere in discussione, i marchigiani hanno mandato a segno otto giocatori. Quelli che hanno segnato di più sono D’Uffizi e Gori con 4 reti ciascuno, segue Chakir con 2, quindi, con uno a testa, Del Sole, Pagliai, Milanese, Curado e Rizzo Pinna. Tradizionalmente poi il terreno ascolano è sempre stato un tabù per il Pontedera. Nelle cinque visite effettuate nella loro storia, i granata hanno conquistato un solo punto, quello dell’1-1 della stagione passata, mentre in precedenza avevano sempre perso senza segnare: 3-0 nel 1932-33 (Prima divisione), 3-0 nel 1966-67 (Serie C), 2-0 nel 3013-14 (Prima divisione) e 1-0 nel 2014-15 (Lega pro). Due sole le vittorie pontederesi, entrambe casalinghe, ma sonore: 3-0 nel 1932-33 e addirittura 5-0 nel 2014-15. Chiudono il quadro delle 10 sfide dirette giocate i due pareggi, anche questi in casa, come lo 0-0 del 2014-15 e l’1-1 del torno scorso. Intanto la società granata si è stretta attorno al suo direttore sportivo Carlo Taldo, che giovedì ha perso il padre.

Stefano Lemmi